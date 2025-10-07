Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Кім розповів, як Миколаївщина підготувалася до можливих «блекаутів»

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Кім розповів, як Миколаївщина підготувалася до можливих «блекаутів»
Кім пояснив, як Миколаївщина готується до можливих «блекаутів»
фото: Суспільне Миколаїв

Голова Миколаївської ОВА: «Моя дружина живе в Києві – то минулого року ситуація в столиці була гірша, ніж в Миколаєві»

Миколаївщина готова до можливих «блекаутів» завдяки розгалуженій системі генерації та запасам електроенергії. Область виробляє значно більше електрики, ніж споживає, а критична інфраструктура забезпечена генераторами та альтернативними джерелами. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Миколаївської Віталій Кім.

«У нас є певні переваги в цьому плані, бо ми, на жаль, з 2022 року в такому стані – щось постійно ремонтуємо, міняємо. У всіх давно є генератори, сонячні панелі, «екофлошки» – міжнародні партнери допомогли», – розповів Кім.

За його словами, по області стоїть близько 15 тис. великих генераторів, але їх зараз не включають через високу вартість палива. Критичну соціальну та комунальну інфраструктуру обслуговують понад 3 тис. генераторів.

«Моя дружина живе в Києві, їздить по роботі на два міста – то минулого року ситуація в столиці була гірша, ніж в Миколаєві», – додав Кім.

Він також повідомив, що під час війни додатково запустили 158 МВт вітрової генерації. Загальна потужність генерації Миколаївщини становить близько 4 ГВт: 3 ГВт – Південноукраїнська АЕС, майже 600 МВт – сонячні, 335 МВт – ГЕС та майже 300 МВт – вітер. Споживання області становить близько 300 МВт, тобто лише 10% від виробленої електроенергії. Через транзитний характер електромережі регіону Миколаївщині «трохи легше», пояснив Кім.

Також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про специфіку життя області під час війни, а також про різницю між умовами в прифронтових та спокійних регіонах України. Крім того, Кім прокоментував включення Миколаївщини до карт російського Генштабу.

Читайте також:

Теги: Миколаївщина блекаут дружина Віталій Кім

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Плани Путіна на осінь: залякування Заходу, блекаут і прорив фронту
Плани Путіна на осінь: залякування Заходу, блекаут і прорив фронту
22 вересня, 09:12
Віталій Кім: «Війна завершиться в діапазоні від двох місяців до року»
Віталій Кім: Я прямо закликаю військових не йти в політику інтерв’ю
Вчора, 09:30
На місці працюють співробітники поліції
В Одесі у багатоповерхівці вибухнула граната: одна людина загинула
15 вересня, 19:35
Запорізька АЕС понад 72 години без зовнішнього живлення
Аварійні генератори на межі: тривожний аналіз The Guardian про ситуацію на ЗАЕС
27 вересня, 13:18
Окупована ворогом АЕС понад тиждень залишається без зв’язку з українською енергосистемою
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
Блекаут на Чорнобильській АЕС, нові правила переведення військових. Головне за 1 жовтня
Блекаут на Чорнобильській АЕС, нові правила переведення військових. Головне за 1 жовтня
1 жовтня, 21:14
Через пошкоджений енергообʼєкт лікарні, обʼєкти житлово-комунального господарства та заклади соціальної сфери переходять на генератори
На Чернігівщині запроваджено відключення світла
1 жовтня, 20:45
Португалія та Іспанія визнані найбільш вразливими до масштабних відключень електроенергії серед країн Європи
Масштабний блекаут в Іспанії та Португалії у квітні: що спричинило відключення світла
4 жовтня, 04:55
Віталій Кім озвучив свій особистий часовий діапазон, у якому може настати завершення збройної агресії
Коли завершиться війна? Кім зробив несподіваний прогноз
Вчора, 14:31

Суспільство

Кім розповів, як Миколаївщина підготувалася до можливих «блекаутів»
Кім розповів, як Миколаївщина підготувалася до можливих «блекаутів»
7 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 7 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 7 жовтня 2025: традиції та молитва
Прикордонники попереджають про ускладнення руху на кордоні з Польщею
Прикордонники попереджають про ускладнення руху на кордоні з Польщею
«Живемо кайфуючи». Кім розповів, як в українців змінилося сприйняття війни
«Живемо кайфуючи». Кім розповів, як в українців змінилося сприйняття війни
Кім розповів, коли Миколаїв буде з водою
Кім розповів, коли Миколаїв буде з водою

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua