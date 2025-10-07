Кім розповів, як Миколаївщина підготувалася до можливих «блекаутів»

Голова Миколаївської ОВА: «Моя дружина живе в Києві – то минулого року ситуація в столиці була гірша, ніж в Миколаєві»

Миколаївщина готова до можливих «блекаутів» завдяки розгалуженій системі генерації та запасам електроенергії. Область виробляє значно більше електрики, ніж споживає, а критична інфраструктура забезпечена генераторами та альтернативними джерелами. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Миколаївської Віталій Кім.

«У нас є певні переваги в цьому плані, бо ми, на жаль, з 2022 року в такому стані – щось постійно ремонтуємо, міняємо. У всіх давно є генератори, сонячні панелі, «екофлошки» – міжнародні партнери допомогли», – розповів Кім.

За його словами, по області стоїть близько 15 тис. великих генераторів, але їх зараз не включають через високу вартість палива. Критичну соціальну та комунальну інфраструктуру обслуговують понад 3 тис. генераторів.

«Моя дружина живе в Києві, їздить по роботі на два міста – то минулого року ситуація в столиці була гірша, ніж в Миколаєві», – додав Кім.

Він також повідомив, що під час війни додатково запустили 158 МВт вітрової генерації. Загальна потужність генерації Миколаївщини становить близько 4 ГВт: 3 ГВт – Південноукраїнська АЕС, майже 600 МВт – сонячні, 335 МВт – ГЕС та майже 300 МВт – вітер. Споживання області становить близько 300 МВт, тобто лише 10% від виробленої електроенергії. Через транзитний характер електромережі регіону Миколаївщині «трохи легше», пояснив Кім.

Також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про специфіку життя області під час війни, а також про різницю між умовами в прифронтових та спокійних регіонах України. Крім того, Кім прокоментував включення Миколаївщини до карт російського Генштабу.