Біля Офісу генпрокурора в Києві відбувається затримання, район перекрито

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Біля Офісу генпрокурора в Києві відбувається затримання, район перекрито
Кого саме затримують – поки невідомо
Правоохоронці перекрили частину вулиць поблизу Офіса Генпрокурора

Біля Офісу Генерального прокурора в Києві відбувається затримання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Повідомляється, що правоохоронці перекрили частину вулиць поблизу будівлі, район частково заблокований для руху транспорту.

Кого саме затримують – наразі невідомо. 

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою прокурору Офісу генерального прокурора Роману Шененку. Він підозрюється у підбурюванні до надання хабаря.  Зокрема, ВАКС ухвалив можливість застави розміром 4 млн грн для Шененка та зобовʼязав підозрюваного здати паспорти й утриматись від спілкування зі свідками.

За даними слідства НАБУ, Роман Шененко підбурював до підкупу суддів ВАКС та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Він та двоє адвокатів пропонували дати 3,5 млн хабаря за закриття справи за «правками Лозового». Зараз справу розслідують детективи НАБУ.

