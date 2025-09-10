Атака на Польщу: Зеленський назвав причини нахабної поведінки РФ

Зеленський наголосив, що уламки російських дронів знайдено в багатьох містечках і селах Польщі

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, прем’єром Великої Британії Кіром Стармером, головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні й генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

Головною темою розмови було російське вторгнення дронами в повітряний простір Польщі. «Інциденти з одним-двома російськими дронами були й раніше в країнах східного флангу НАТО, зокрема кілька тижнів тому в Румунії. Але цього разу значно більша кількість російських дронів, значно більша наглість – дрони залітали з території не лише України, а й Білорусі. І ми всі однаково розуміємо, що це абсолютно інший рівень ескалації з боку Росії. Має бути відповідна реакція», – сказав президент.

За словами Зеленського, Туск поінформував про наслідки та обставини, які вже вдалося встановити. Зазначається, що уламки російських дронів, серед яких були також іранські «шахеди», знайдені в багатьох містечках і селах.

«Причин такої зухвалої поведінки Росії декілька, і всім вони абсолютно очевидні. Нам треба працювати над спільною системою протиповітряного захисту та створити дієвий повітряний щит над Європою. Україна давно це пропонує, є конкретні рішення. Ми повинні разом реагувати на всі актуальні виклики та бути готовими до потенційних загроз усім європейцям у майбутньому. Так само потрібно спільно значно збільшити фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів. Вони вже довели свою ефективність», – наголосив голова України.

Зокрема, Зеленський запропонував Польщі допомогу, навчання та досвід у збитті російських дронів, зокрема «шахедів». «Домовилися з Дональдом про відповідну співпрацю на рівні військових. Також будемо координуватися з усіма країнами – членами НАТО», – підсумував він.

Нагадаємо, російські загарбники вночі знову атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 дронів, чотири з яких вдалося збити.

Оперативне командування збройних сил Польщі згодом повідомило, що розпочалася військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності. Країна також тимчасово закривала повітряний простір над декількома аеропортами. Мова про «Жешув», «Люблін», «Варшаву» та «Модлін».

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від російських дронів.

Як повідомлялося, речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати інцидент із безпілотником на території Польщі, переадресувавши всі запитання до Міністерства оборони РФ. Водночас він використав цю ситуацію, щоб звинуватити НАТО і ЄС у постійних «безпідставних» заявах про російські провокації.

Також міноборони РФ заявило, що нібито не планувало атакувати об'єкти на території Польщі у ніч проти 10 вересня.

Зауважимо, президент США Дональд Трамп та президент Польщі Кароль Навроцький проведуть переговори у середу. Зустріч запланована на тлі російської атаки безпілотниками, які порушили повітряний простір Польщі. Зокрема, Трамп зробив неоднозначну заяву щодо вторгнення російських дронів в Польщу.