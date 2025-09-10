Головна Країна Політика
Зеленський: Україна готова допомогти Польщі розбудувати систему захисту від дронів РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Як зазначив глава держави, вторгнення російських ударних дронів на територію Польщі є невипадковою
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами президента, Україна давно пропонує партнерам створити спільну систему протиповітряного захисту

Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від російських дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Глава держави наголосив, що Україна готова надати Польщі наявні необхідні дані щодо нічного російського удару. Він підкреслив, що російська агресія є загрозою для кожної незалежної нації і лише спільні дії можуть гарантувати надійну безпеку.

«Надходить усе більше інформації про вторгнення російських ударних дронів на територію Польщі. Станом на зараз відомо про 8 дронів. Усе більше фактів говорять про невипадковість такого руху, такого напрямку удару. Вже були раніше інциденти з окремими російськими дронами, які перетинали кордон і долали невелику відстань на території сусідів. Але зараз фіксуємо значно більший масштаб та цілеспрямованість», – каже Зеленський.

Україна готова надати Польщі наявні необхідні дані щодо цього російського удару. Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від таких російських викликів. Очевидно, що російська агресія є загрозою для кожної незалежної нації в нашому регіоні. І відповідно, тільки спільні та скоординовані дії можуть гарантувати надійну безпеку.

«Важливим є прецедент застосування бойової авіації кількох європейських країн одночасно для збиття російських засобів ураження та захисту життів людей. Україна давно пропонує партнерам створити спільну систему протиповітряного захисту та забезпечувати гарантоване збиття «шахедів», інших дронів і ракет завдяки обʼєднаній силі нашої бойової авіації та ППО. Разом європейці завжди сильніші. Росія повинна відчути, що відповіддю на цей ескалаційний крок і тим більше на спробу приниження однієї з ключових європейських країн буде чітка та сильна відповідь усіх партнерів», – пояснив він.

Нагадаємо, російські загарбники вночі знову атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати.

Близько першої години ночі «шахеди» залишили повітряний простір України і попрямували в бік польського міста Замосць, яке розташоване приблизно за 60 км від кордону. Цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол.

Оперативне командування збройних сил Польщі згодом повідомило, що розпочалася військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності.

Країна також тимчасово закривала повітряний простір над декількома аеропортами. Мова про «Жешув», «Люблін», «Варшаву» та «Модлін».

До слова, президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний масований російський удар по Україні. Він повідомив, що росіяни запустили цієї ночі близько 415 дронів різних типів та понад 40 крилатих і балістичних ракет.

Теги: Володимир Зеленський Польща безпілотник

