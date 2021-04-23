Влада хоче перетворити центр Подолу на перлину столиці. Що планується

З 2017 року вул. Петра Сагайдачного є пішохідною зоною

Столична влада розвиватиме пішохідну зону на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного

В історичному центрі Подолу – на вулиці Петра Сагайдачного – створять рекреаційну зону для киян і гостей міста. Відповідним розпорядженням Київської міської держадміністрації №930 затверджено проєкт реконструкції вулиці Петра Сагайдачного з облаштуванням пішохідної зони із велодоріжками. Про це повідомив депутат Київської міської ради, заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Зокрема, передбачається влаштування тротуарів і велодоріжок, озеленення з висадженням дерев, встановлення лавок, облаштування нового освітлення, систем водовідведення тощо.

«Коли ми тільки починали робити вулицю Сагайдачного напівпішохідною, не всі розуміли, як позитивно це вплине на центр Старого Подолу. Кияни та гості міста гідно оцінили нову пішохідну зону. Тому, не зупиняючись на півдорозі, ми продовжуємо роботу з перетворення Контрактової та вул. Сагайдачного на справжню перлину столиці. І це – наш пріоритет на 2021 рік», – зазначив Мондриївський.

За його словами, проєкт отримав позитивний експертний висновок, а відповідні роботи триватимуть у дві черги.

Нагадаємо, що пішохідна зона на Контрактовій площі та вул. Петра Сагайдачного запроваджена ще у 2017 році. Проте у травні минулого року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним та скасував розпорядження Київської міської державної адміністрації про внесення змін до розпорядження КМДА від 05.08.2016 № 648 «Про обмеження руху транспортних засобів по вул. Петра Сагайдачного у вихідні та святкові і неробочі дні релігійних свят» від 28 липня 2017 року № 912.

Київська влада заявила, що відстоюватиме пішохідну зону на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного та працюватиме над тим, щоб територія надалі розвивалася.

Після низки судових засідань місту вдалося відстояти відповідне розпорядження та повернути киянам і гостям столиці пішохідну зону на вулиці Петра Сагайдачного.