У столиці горів нічний клуб «Форсаж», палії «засвітилися» на камерах спостереження

Підпал будівлі здійснили двоє чоловіків, які діяли вночі під час комендантської години

У ніч на 19 серпня у Києві невідомі здійснили підпал літньої тераси нічного клубу «Форсаж» на вулиці Гарматній. Розважальний заклад не діючий, внаслідок подіїї постраждалих немає. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення пресслужби Головного управляння ДСНС України.

Як повідомили рятувальники, сигнал про пожежу у нежитловій будівлі недіючого розважального закладу на вулиці Гарматній надійшов до оперативно-координаційного центру 19 серпня о 01:18.

До ліквідації пожежі залучалося 23 вогнеборці та п'ять одиниць пожежно-рятувальної техніки фото: ДСНС Києва

По прибуттю на місце рятувальники встановили, що вогнем охоплено літню терасу закладу та зовнішнє оздоблення стін. О 02:00 пожежу ліквідували на площі 100 кв. м. До ліквідації залучалося 23 вогнеборці та п'ять одиниць пожежно-рятувальної техніки. Зазначається, що внаслідок події ніхто не постраждав.

Виконуюча обов’язкі ректора Національного авіаційного університету (НАУ) Ксенія Семенова повідомила, що підпал будівлі університету, яку орендує нічний клуб «Форсаж», здійснили двоє чоловіків, які діяли вночі під час комендантської години. За її словами, зловмисники діяли професійно. Чоловіки знали де знаходяться камери відеоспостереження, а після підпалу зробили фотозвіт для замовника злочину.

Нагадаємо, поліція Києва затримала зловмисника, який підпалив двері киянину на замовлення російських спецслужб. Інцидент стався в одному з багатоповерхових будинків Дарницького району. 34-річний чоловік облив вхідні двері тамбуру легкозаймистою рідиною та підпалив.

Раніше столичні правоохоронці оголосили підозри двом чоловікам у підпалі чотирьох автівок у Шевченківському районі. За даними слідства, вони діяли на замовлення. За таку «роботу» їм обіцяли щедру оплату, але грошей чоловіки так і не отримали.

Також у Києві правоохоронці затримали дві групи паліїв, які на замовлення російських спецслужб спалили залізничну шафу та сім автомобілів військових. За даними слідства, наприкінці грудня 2024 року, шукаючи підробіток, хлопець отримав повідомлення в Телеграмі з пропозицією за $1 тис. знайти та підпалити автомобіль, який належить військовослужбовцю. Для цього він залучив свого знайомого. Для підпалу підозрювані підібрали Mitsubishi L200 у Дніпровському районі та облили його легкозаймистою речовиною.