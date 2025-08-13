Головна Київ Новини
Продаж товару із ймовірним вмістом наркотиків. Поліція перевіряє мережу столичних магазинів

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Продаж товару із ймовірним вмістом наркотиків. Поліція перевіряє мережу столичних магазинів
Поліція перевіряє магазини на предмет продажу товару з наркотичними засобами
фото: Поліція охорони

Наразі вже триває досудове провадження 

Правоохоронці перевіряють мережу столичних магазинів на предмет продажу товару із ймовірним вмістом заборонених речовин. Про це розповідає «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

До правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у закладі торгівлі поблизу метро у Дніпровському районі столиці здійснюється реалізація різноманітної продукції, яка може містити заборонені речовини. Слідчі територіального підрозділу вже розпочали кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

Під час слідства зразки товару вилучили та відправили на експертизу, однак наркотичних речовин у їхньому складі не знайшли.

Досудове розслідування наразі триває. Співробітниками поліції здійснюється перевірка закладу торгівлі щодо ведення господарської діяльності.

Нагадаємо, нещодавно у столичному метро на станції «Теремки» правоохоронці зупинили пасажира для перевірки. Під час огляду у нього виявили 46 згортків з канабісом. Чоловік мав намір розкласти наркотики у вигляді «закладок» у різних районах Києва.

Раніше киянин організував нарколабораторію у власній квартирі. Під час обшуків у нього вдома вилучили обладнання для виробництва амфетаміну, прекурсори, а також вже готовий амфетамін. Його визнано винним відразу за декількома статтями Кримінального кодексу України та засуджено до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

наркотики розслідування чоловік Київ

