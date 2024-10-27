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Роман Шрайк Журналіст

Що відбувається з економікою Росії і коли чекати на її крах

glavcom.ua
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«Найцікавіше буде, коли кубок, з якого беруться гроші на закриття дірки в бюджеті, добігтиме кінця»
колаж: glavcom.ua

«Путін розкупорив кубушку і вливає божевільне бабло у війну»

У Росії вкотре підвищили облікову ставку. Тепер уже до рекордного рівня – 21%.

А я вкотре нагадаю, чому так відбувається.

Коротка версія – Путін розкупорив кубишку і вливає божевільне бабло у війну. Бабла багато, більше, ніж може перетравити економіка (це називається перегрівом), тому зростають ціни.

Центробанк РФ не може не реагувати на інфляцію та підвищує ставку. У звичайній ситуації це спрацювало б. Але в Росії ситуація незвичайна – джерело проблеми у військовій частині економіки, а лікують звичайну.

Тому проблеми ускладнюються.

Бабло продовжує литися у війну, потік тільки посилюється, а ставка, хоч би якою вона була, на цей потік ніяк не впливає.

Натомість бізнесу із звичайної частини економіки важко – брати кредити під такі відсотки дуже невигідно, якщо, звичайно, не торгуєш кокаїном.

Разом. Ціни продовжують зростати, а розвиток бізнесу зростає.

Це не означає, що прямо зараз там щось рухне. Рекордна ставка – лише видимий симптом тривалої хвороби, яку намагаються приховати. Але не можна витрачати божевільне бабло на війну в умовах санкцій і думати, що це може тривати вічно без значних наслідків. Не може.

А найцікавіше буде, коли кубишка, з якої беруться гроші на закриття дірки в бюджеті, завершиться. Ця чудова подія очікується наприкінці наступного року.

Тоді все стане набагато веселіше.

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Джерело
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Теги: росія економіка путін гроші

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