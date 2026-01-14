Напад у столичній школі: підозрюваний підліток після лікування відправиться в СІЗО

Підозрюваний хлопець проходить лікування під наглядом правоохоронців

Підлітку, якого підозрюють у замаху на вбивство вчительки та однокласника в столичній школі, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, інформує «Главком».

Повідомляється, що 14-річному мешканцю Київщини обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави на 60 днів.

Наразі підозрюваний хлопець перебуває в лікарні під наглядом правоохоронців. Одразу після завершення лікування його доправлять до СІЗО.

Нагадаємо, 12 січня в одній зі шкіл Києва стався надзвичайний інцидент. Учень закладу зчинив напад на вчительку й однокласника з використанням холодної зброї. Столична поліція відкрила кримінальне провадження щодо неповнолітнього, який сьогодні вранці скоїв напад із ножем на вчительку та свого однокласника. Дії підлітка кваліфіковані як замах на вбивство.

Правоохоронці розкрили деталі кривавого інциденту в одній зі шкіл столиці, де учень дев'ятого класу з ножем напав на вчительку та однокласника. Наразі і вчителька, і учень перебувають у лікарні. Їхній стан оцінюється як тяжкий. Сам нападник також перебуває під медичним наглядом, але під вартою правоохоронців.