Головна Київ Новини
search button user button menu button

Напад у столичній школі: підозрюваний підліток після лікування відправиться в СІЗО

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Напад у столичній школі: підозрюваний підліток після лікування відправиться в СІЗО
14-річному мешканцю Київщини обрано запобіжний захід
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Підозрюваний хлопець проходить лікування під наглядом правоохоронців

Підлітку, якого підозрюють у замаху на вбивство вчительки та однокласника в столичній школі, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, інформує «Главком».

Повідомляється, що 14-річному мешканцю Київщини обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави на 60 днів.

Наразі підозрюваний хлопець перебуває в лікарні під наглядом правоохоронців. Одразу після завершення лікування його доправлять до СІЗО.

Нагадаємо, 12 січня в одній зі шкіл Києва стався надзвичайний інцидент. Учень закладу зчинив напад на вчительку й однокласника з використанням холодної зброї. Столична поліція відкрила кримінальне провадження щодо неповнолітнього, який сьогодні вранці скоїв напад із ножем на вчительку та свого однокласника. Дії підлітка кваліфіковані як замах на вбивство

Правоохоронці розкрили деталі кривавого інциденту в одній зі шкіл столиці, де учень дев'ятого класу з ножем напав на вчительку та однокласника. Наразі і вчителька, і учень перебувають у лікарні. Їхній стан оцінюється як тяжкий. Сам нападник також перебуває під медичним наглядом, але під вартою правоохоронців.

Теги: прокуратура Київ школа вбивство напад

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка у Києві
Найчесніша театральна премія: які вистави зібрали повні зали у 2025 році
27 грудня, 2025, 22:02
У Познані двоє чоловіків напали на українця та побили його
У Польщі двоє чоловіків напали та побили українця у трамваї, почувши українську мову (відео)
15 грудня, 2025, 09:14
Пошкоджений будинок внаслідок російської атаки у ніч на 27 грудня
У Києві розгорнуто мобільні пересувні котельні для обігріву лікарень
27 грудня, 2025, 23:16
У Києві змінився рух громадського транспорту через знеструмлення
У Києві змінився рух громадського транспорту через знеструмлення
28 грудня, 2025, 09:35
ТРЦ «Караван Outlet», відкритий у 2003 році та оновлений у 2019 році, є першим професійним ТРЦ Києва
Більше не «Караван»: перший ТРЦ Києва змінив назву (фото)
22 грудня, 2025, 16:09
Повітряна тривога у Києві тривала дев'ятнадцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала дев'ятнадцять хвилин
10 сiчня, 02:19
Ікона «Христос Вседержитель» 19 ст. вкрита металевим карбованим окладом
Ікона, складень та порцеляна: київська митниця передала музеям культурні цінності (фото)
24 грудня, 2025, 14:19
Відтепер за знамениту сосиску в тісті доведеться викласти 55 грн
Легендарна київська перепічка знову подорожчала
30 грудня, 2025, 12:12
Місце вибуху на Оболоні
На Оболоні вибухнув позашляховик, є постраждалі (відео)
4 сiчня, 11:21

Новини

У Києві пройдуть безплатні лекції про історію та культуру столиці: як потрапити
У Києві пройдуть безплатні лекції про історію та культуру столиці: як потрапити
Пункти незламності у Києві: де знайти тепло і зв'язок
Пункти незламності у Києві: де знайти тепло і зв'язок
У Витачеві встановлено копію норвезького рунічного каменя: чому це важливо для України
У Витачеві встановлено копію норвезького рунічного каменя: чому це важливо для України
У Києві повітряна тривога тривала дві з половиною години
У Києві повітряна тривога тривала дві з половиною години
Напад у столичній школі: підозрюваний підліток після лікування відправиться в СІЗО
Напад у столичній школі: підозрюваний підліток після лікування відправиться в СІЗО
Водій, який побив у Києві велосипедиста через зауваження, постане перед судом
Водій, який побив у Києві велосипедиста через зауваження, постане перед судом

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Сьогодні, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Вчора, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua