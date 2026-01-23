Головна Київ Новини
У Києві на вихідних 24-25 січня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

На ярмарках можна закупитися свіжими овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінами
фото: Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА

У вихідні ярмарки відбудуться в усіх районах столиці

Цими вихідними у столиці відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланнм на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Зокрема, у суботу 24 січня ярмарки відбудуться у:     

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
  • Деснянському районі – вул. Лісківська (в межах вул. Милославської та Радунської), вул. Олександри Естер (в межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини);
  • Дніпровському районі – бульв. Амвросія Бучми, 2-10;
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.

У неділю, 25 січня, ярмарки відбудуться у:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;
  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.

Нагадаємо, після новорічного марафону українські споживачі уважніше стежать за цінниками в магазинах, адже святкове застілля традиційно «підчистило» сімейні бюджети, тож січень для багатьох став місяцем економії. Одним із найбільш затребуваних продуктів залишаються курячі яйця. «Главком» перевірив, чи знизилися ціни після святкового ажіотажу та скільки коштує десяток у популярних торговельних мережах столиці станом на 9 січня.

