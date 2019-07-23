Вранці у Києві скасовано відразу дев’ять рейсів міської електрички



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Ранкові рейси електрички скасовано через технічні причини

Сьогодні, 23 липня, вранці у Києві скасовано дев’ять рейсів міської електрички. Про це повідомляє КП «Київпастранс».

«У ранковий час із технічних причин скасовані такі рейси міської електрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7302, 7311/12, 7321. Перепрошуємо за незручності, безпека пасажирів в пріоритеті», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, мало не щодня скасовуються ранкові або вечірні рейси міської електрички.

Так, 22 липня вранці було скасовано шість рейсів міської електрички.

Нагадаємо, рух міської електрички в Києві було відкрито в серпні 2009 року, з жовтня 2011-ого запущено рух кільцевим маршрутом протяжністю 50,8 км. Щодня електричка перевозить близько 50,5 тис. пасажирів.

«Укрзалізниця» заявила, що за умови підтримки Києва готова повернути на свій баланс міську електричку та інтегрувати її в проект Kyiv City Express.

«Укрзалізниця» ініціювала створення робочої групи, яка розгляне питання передачі міських електричок назад, залізничникам. Це дозволить оптимізувати використання рухомого складу та запобігати таким ситуаціям, коли поїзди взагалі не виходять на маршрут.