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Падіння гелікоптера в Броварах. Правоохоронці та очевидці повідомили нові деталі

Аліна Євич
glavcom.ua
Падіння гелікоптера в Броварах. Правоохоронці та очевидці повідомили нові деталі
Пошуково-рятувальні роботи у Броварах завершені
фото: «Главком»

За словами очевидців, ідентифікувати загиблих на місці трагедії було неможливо

Рятувальники вже завершили пошуково-рятувальні роботи у Броварах. Тепер на місці авіакатастрофи працюватимуть фахівці правоохоронних органів, які мають дослідити причини катастрофи. Поки що їх три, одна з яких – порушення правил польотів.

Проте на умовах анонімності співробітники МВС у розмові з журналістами «Главкома» наголошують: у те, що результатом катастрофи стала помилка пілота чи порушення правил польоту, – не вірять. Зокрема, тому, що пілоти гелікоптера були професіоналами – на їхньому рахунку не один політ у гарячі точки лише з початку повномасштабного вторгнення. Раніше у них теж відбувалися небезпечні польоти, тож ймовірність того, що досвідчені пілоти припустилися помилки через туман – майже нульова. Проте версію мешканців сусідніх будинків поділяють: заа траєкторією польоту видно, що гелікоптер справді «відводили», аби він не впав на багатоповерхівки, якими оточений двоповерховий дитсадок і школа, розташована поруч.

Водночас другою версією СБУ щодо авіакатастрофи у Броварах, у геліктоптера могла бути технічна несправність. Ці повітряні судна кілька років тому були придбані для використання в Україні вже вживаними. На підозрілу «поведінку» у небі вказують і місцеві мешканці.

«Гелікоптер летів прямо над моїм дахом (над 9 поверхом – «Главком»). Я якраз сидів на кухні. Чую звук двигуна – ніби він падає. Побачив у вікно, як гелікоптер пролетів повз, хоч дуже низько, але його «метеляло» в різні сторони. Потім побачив, що він розвертається – і відразу пішов у коридор, бо там безпечніше. Сусіди теж злякалися, що зараз гелікоптер влетить у будинок, бо летів дуже низько», – розповідає киянин Тимофій Златкін.

Станом на 16:30 ДСНС України офіційно повідомили, що пошуково-рятувальні роботи у Броварах завершені. Завали, спричинені авіакатастрофою, лишатимуться під охороною – зокрема, й тому, що на місці ще працюватимуть правоохоронні органи.

Водночас журналістам «Главкому» повідомили у правоохоронних органах, що з самого ранку поблизу місця катастрофи перебували рідні загиблих – зокрема, щоб ідентифікувати їх. Однак це було майже неможливо, оскільки всі тіла були обгорілі, деякі – фрагментовані.

«В перші ж секунди після вибуху температура була дуже високою. Тому опіки отримали навіть ті діти, яких майже відразу вдалося евакуювати через вікна дитсадка. Ті ж, хто загинув, дуже обгорілі. Серед загиблих є ті, кого придавило стінами чи металом і, в результаті, фрагментувало. Наскільки нам відомо, до 17-ї години Денис Монастирський перебував під завалами», – розповіли правоохоронці.

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На весь екран
Будівля дитячого садка зазнала значних руйнувань
фото: Главком

На місці досі працюють представники силових структур. До мешканців звертаються з проханням не відвідувати дитсадок – насамперед це місце, яке мають дослідити фахівці. По-друге, будівля небезпечна – зокрема, через те, що внаслідок вибуху, пожежі та руйнувань приміщення дитсадка дуже ненадійне.

Нагадаємо, вранці 18 січня на Київщині пролунав вибух – на дитячий садок у Броварах упав гелікоптер. Загинуло троє осіб з керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, та трьох осіб – з числа помічників та охорони міністра.

МВС назвало імена загиблих під час виконання службових обов’язків.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на жахливу трагедію, яка сьогодні сталася в Броварах Київської області. 

Кабмін вже погодив призначення тимчасового керівника МВС.

Рятувальні роботи на місці катастрофи завершені. Рятувальники назвали остаточну кількість загиблих.

Уряд також утворив спеціальну робочу групу з розслідування.

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Теги: трагедія авіакатастрофа гелікоптер Денис Монастирський смерть дитячий садок Київщина

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