Чоловік, який втратив у Броварах дочку та дружину, записав щемливе відео

Близькі Олександра відкрили збір коштів

Блогер Сабіна Мусіна опублікувала у себе в Instagram сториз з Олександром, який під час сьогоднішньої авіакатастрофи у Броварах втратив дочку та дружину. Про це повідомляє «Главком».

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Близькі Олександра відкрили збір коштів, але знайшлися ті, хто засумнівався, чи це випадково не шахрайка зробила.

Чоловікові довелося записати відео-підтвердження. Під час запису Олександр плаче.

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Нагадаємо, вранці 18 січня на Київщині пролунав вибух – на дитячий садок у Броварах упав гелікоптер. Загинуло троє осіб з керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, та трьох осіб – з числа помічників та охорони міністра.

МВС назвало імена загиблих під час виконання службових обов’язків.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на жахливу трагедію, яка сьогодні сталася в Броварах Київської області.

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Кабмін вже погодив призначення тимчасового керівника МВС.

Рятувальні роботи на місці катастрофи завершені. Рятувальники назвали остаточну кількість загиблих.

Уряд також утворив спеціальну робочу групу з розслідування.