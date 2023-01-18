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Чоловік, який втратив у Броварах дочку та дружину, записав щемливе відео

Юрій Лящук
glavcom.ua
Чоловік, який втратив у Броварах дочку та дружину, записав щемливе відео
Під час запису відеозвернення Олександр заплакав
фото з відкритих джерел

Близькі Олександра відкрили збір коштів

Блогер Сабіна Мусіна опублікувала у себе в Instagram сториз з Олександром, який під час сьогоднішньої авіакатастрофи у Броварах втратив дочку та дружину. Про це повідомляє «Главком».

Близькі Олександра відкрили збір коштів, але знайшлися ті, хто засумнівався, чи це випадково не шахрайка зробила.

Чоловікові довелося записати відео-підтвердження. Під час запису Олександр плаче.

Нагадаємо, вранці 18 січня на Київщині пролунав вибух – на дитячий садок у Броварах упав гелікоптер. Загинуло троє осіб з керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, та трьох осіб – з числа помічників та охорони міністра.

МВС назвало імена загиблих під час виконання службових обов’язків.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на жахливу трагедію, яка сьогодні сталася в Броварах Київської області. 

Кабмін вже погодив призначення тимчасового керівника МВС.

Рятувальні роботи на місці катастрофи завершені. Рятувальники назвали остаточну кількість загиблих.

Уряд також утворив спеціальну робочу групу з розслідування.

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Теги: авіакатастрофа Київщина смерть втрати Україна дитячий садок трагедія

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