Авіакатастрофа у Броварах: Джо Байден з дружиною висловили співчуття

В заяві вказується, що «Монастирський та його команда були глибоко залучені до збереження демократії в Україні

Президент США Джо Байден із дружиною висловив співчуття родинам усіх загиблих і постраждалих в результаті авіакатастрофи у Броварах. Відповідна заява з'явилась на сайті Білого дому.

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«Ми з Джилл надсилаємо наші найглибші співчуття родинам усіх загиблих у трагічній катастрофі гелікоптера в Україні сьогодні вранці, в тому числі міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та інших високопосадовців української влади.

Наші серця також з десятками цивільних осіб, які були вбиті або поранені, в тому числі з безцінними дітьми, та їхніми родинами», – йдеться у заяві.

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В заяві вказується, що «Монастирський та його команда були глибоко залучені до збереження демократії в Україні – як до її захисту від російської агресії, так і до життєво важливої роботи над реформами, спрямованими на зміцнення українських інституцій під час цієї війни та в майбутньому».

Також Байден заявив, що США продовжать стояти з народом України перед обличчям трагедії, і так довго, як це буде потрібно.

Нагадаємо, вранці 18 січня на Київщині пролунав вибух – на дитячий садок у Броварах упав гелікоптер. Загинуло троє осіб з керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, та трьох осіб – з числа помічників та охорони міністра.

МВС назвало імена загиблих під час виконання службових обов’язків.

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на жахливу трагедію, яка сьогодні сталася в Броварах Київської області.

Кабмін вже погодив призначення тимчасового керівника МВС.

Рятувальні роботи на місці катастрофи завершені. Рятувальники назвали остаточну кількість загиблих.

Уряд також утворив спеціальну робочу групу з розслідування.