Вулична сварка у столиці закінчилася ножовим пораненням: затримано 46-річного киянина

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Затриманому чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі
фото: Національна поліція України

Медики діагностували у постраждалого проникаюче ножове поранення живота

У Святошинському районі Києва суперечка між двома знайомими завершилася госпіталізацією: 46-річний чоловік під час конфлікту вдарив товариша ножем у живіт. Правоохоронці вже затримали нападника, тепер йому загрожує до восьми років ув'язнення за завдання тяжких тілесних ушкоджень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Інформація про інцидент надійшла до Святошинського управління поліції з лікарні, куди госпіталізували 31-річного киянина. Медики діагностували у чоловіка проникаюче ножове поранення живота.

Для з’ясування обставин на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Як з’ясували правоохоронці, конфлікт між чоловіками виник на одній із вулиць району. Під час сварки старший із товаришів дістав ніж і вдарив ним опонента.

Працівники відділу кримінальної поліції спільно з аналітиками встановили місцеперебування зловмисника. 46-річного фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Знаряддя злочину – ніж – правоохоронці вилучили.

Слідчі повідомили фігурантові про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. 

Нагадаємо, у столиці оголошено вирок двом киянам, які жорстоко вбили свого товариша в орендованій квартирі, а після цього намагалися ввести слідство в оману. Суд призначив їм тривалі терміни ув’язнення – 11 та 13 років за ґратами.  Подія сталася в квартирі, яку компанія орендувала подобово для дозвілля та вживання наркотиків. Під час спільного проведення часу між чоловіками виник конфлікт. Сварка швидко переросла у насилля: один із присутніх ударив потерпілого, після чого притиснув до його обличчя подушку. 

