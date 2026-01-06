Вулична сварка у столиці закінчилася ножовим пораненням: затримано 46-річного киянина

Медики діагностували у постраждалого проникаюче ножове поранення живота

У Святошинському районі Києва суперечка між двома знайомими завершилася госпіталізацією: 46-річний чоловік під час конфлікту вдарив товариша ножем у живіт. Правоохоронці вже затримали нападника, тепер йому загрожує до восьми років ув'язнення за завдання тяжких тілесних ушкоджень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Інформація про інцидент надійшла до Святошинського управління поліції з лікарні, куди госпіталізували 31-річного киянина. Медики діагностували у чоловіка проникаюче ножове поранення живота.

Для з’ясування обставин на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Як з’ясували правоохоронці, конфлікт між чоловіками виник на одній із вулиць району. Під час сварки старший із товаришів дістав ніж і вдарив ним опонента.

Працівники відділу кримінальної поліції спільно з аналітиками встановили місцеперебування зловмисника. 46-річного фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Знаряддя злочину – ніж – правоохоронці вилучили.

Слідчі повідомили фігурантові про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

