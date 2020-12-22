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    Як будувався ЦУМ: історичне фото викликало бурхливе обговорення

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    Будівництво ЦУМу в Києві, 1936 рік - Як будувався ЦУМ: історичне фото викликало бурхливе обговорення
    Будівництво ЦУМу в Києві, 1936 рік
    Фото: Старі фото Києва, Facebook

    Київський ЦУМ будувався три роки

    У соцмережі з’явилося фото, як будувався ЦУМ (Центральний універсальний магазин) у Києві.

    Світлину оприлюднив Ігор Потабачний на сторінці «Старі фото Києва» у Facebook.

    «Будівництво ЦУМу, жовтень 1936», - підписав він.

    Це фото викликало бурхливе обговорення в коментарях. Користувачі соцмережі зазначили, що під час окупації Києва німці не зруйнували ЦУМ.

    Дехто навіть згадав, що 1943 році Микита Хрущов цілувався з киянами біля ЦУМу. Оприлюднено фото, на якому Хрущов перебуває біля будівлі магазину.

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    ЦУМ — магазин в центрі Києва, пам'ятка історії та архітектури.
    Універмаг був спроєктованим в стилі арт деко.
    ЦУМ будували достатньо довго. Робочі креслення були готові вже у 1935, але дороблялись і підганялись під умови вибраної місцевості. Встановлювались масивні металічні рами, дзеркальні вітрини. В інтер'єрі універмагу вражали небаченою в той час розкішшю колони з капітелями, сходи з розкішними перилами. 1 травня 1939 року головний універмаг прийняв перших відвідувачів. Він пропрацював до самого початку окупації. Але перед самим вступом німецьких військ в Київ універмаг, як і інші магазини столиці, був розкраденим.
    Універмаг відкрили відразу після визволення міста в 1944-му, коли в лівому крилі відкрились секції по картковому продажу населенню продуктів першої необхідності. Паралельно з цим йшло відновлення всієї споруди.
    У 2012-2017 рр. проводилась повна реконструкція зі збереженням історичного фасаду та повною заміною внутрішньої частини будівлі.
    Теги: Київ історія будівництво ЦУМ
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