Як виглядала Русанівка на початку забудови: історичні фото 60-річної давнини

Світлини викликали приємні спогади у користувачів мережі

У соцмережі з’явилися фото, на яких зображена одна з історичних місцевостей Києва – Русанівка – у 60-х роках минулого століття, коли там розпочалися роботи зі створення житлового масиву.

Світлини оприлюднив Ігор Потабачний на сторінці «Старі фото Києва» у Facebook.

Основна забудова Русанівки відбувалася у 1964-74 роках.

На краю Русанівської затоки був намитий острів, який піднімається над рівнем води на 3-5 метрів. Від лівого берега острів був відокремлений штучним проточним обвідним Русанівським каналом довжиною 2,7 км, глибиною 3-4 м і 40 м завширшки. У південній частині каналу були встановлені 15 фонтанів із підсвічуванням. Через канал були зведені три автомобільні та два пішохідні мости.

Світлини викликали приємні спогади у користувачів мережі. У коментарях під дописом вони дякували Потабачному за фото.

Урочище Русанівка на лівому березі Дніпра навпроти Києва відоме з давніх часів як володіння київських монастирів. На думку деяких істориків, воно отримало свою назву за прізвищем Сави Русановича, який у XVI столітті володів сусідніми землями. Від наступних століть відомі село Русанів, Русанівське озеро, затока та рукав Дніпра. 1906 року через Русанівську затоку був збудований двопрогоновий металевий Русанівський міст, підірваний під час німецько-радянської війни.

У 1961 р. у цій місцевості між Микільською Слобідкою та Березняками розпочалися роботи зі створення взірцевого житлового масиву (основна забудова 1964-74 рр., архітектори Г. С. Кульчицький та В. Є. Ладний).

Упродовж наступних тринадцяти років штучний піщаний острів був забудований 9- та 16-поверховими багатосекційними житловими будинками загальною площею 600 тисяч квадратних метрів. В основу архітектурного планування покладено функціональне зонування території, спеціальне розміщення житлової забудови, що виключає вплив шуму міського транспорту, створює найзручнішу орієнтацію будинків.