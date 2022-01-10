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    Як захистити будинок від блискавки: поради фахівців

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    Будуючи індивідуальний житловий будинок, люди нерідко забувають про надважливий безпековий елемент - Як захистити будинок від блискавки: поради фахівців
    Будуючи індивідуальний житловий будинок, люди нерідко забувають про надважливий безпековий елемент
    фото з відкритих джерел

    Відповідно до вимог держстандарту блискавкозахист повинен складатися зі струмовідводів та заземлювачів

    У Департаменті містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації нагадали правила спорудження системи блискавкозахисту у приватних будинках. Зокрема, відповідно до вимог держстандарту блискавкозахист повинен складатися зі струмовідводів та заземлювачів.

    «Струмовідводи бажано проєктувати рівномірно по периметру будівлі поблизу кутів та прокладати по прямих і вертикальних лініях, щоб шлях до землі був найкоротшим. Якщо ж ваш будинок не має елементів для захисту від блискавки, слід продумати рішення для встановлення захисту. Додаткові конструкції необхідно спроєктувати відповідно до державного стандарту, адже це гарантуватиме міцність об’єкту у разі негоди», – зазначається у повідомленні.

    Згідно з ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд блискавкоприймачами можуть виступати:

    • металеві покрівлі будинків (якщо на них немає ізоляційного шару, товщина металу складає не менше 0,5 мм, а неметалеві об’єкти не виходять з-під покрівлі);
    • металеві конструкції даху, наприклад, арматура;
    • інші металеві елементи – водостічні труби, прикраси на даху, огородження;
    • металеві труби чи резервуари технологічного призначення, якщо товщина металу, з якого вони виконані, становить не менше 2,5 мм.

    Нагадаємо, краєзнавець та дослідник історії Києва Антон Короб проаналізував, які цікаві архітектурні об’єкти столиці були знищені або ж частково зруйновані у 2021 році.

    До слова, в Києві нещодавно розпочалась реконструкція прибуткового будинку С. Чоколової, відомого як Будинок зі зміями та каштанами. Будівля розташована на вулиці Великій Житомирській, 32 і має статус пам'ятки архітектури та монументального мистецтва місцевого значення.

    Київрада наклала мораторій на реконструкцію або капітальний ремонт зі зміною об’ємно-просторових параметрів історичних будівель ХІХ-XX століття, щоб унеможливити їх знищення.

    Теги: Київрада ремонт реконструкція будинок
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    Як захистити будинок від блискавки: поради фахівців