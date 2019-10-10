Як зміниться рух транспорту на час перекриття проспекту Перемоги на Шулявці (схеми)



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Закриється рух двох тролейбусів і зміниться маршрут трьох

Цими вихідними, 13 та 14 жовтня, через будівництво Шулявського шляхопроводу та перекриття руху на проспекті Перемоги в районі розв’язки змінюється порядок організації роботи громадського транспорту.

Так, закривається рух тролейбусів маршрутів №№ 5, 7. Маршрут тролейбусів №92Н, 93Н, 94Н на ділянці від станції метро «Нивки» до Повітрофлотського шляхопроводу буде змінено

На цей період:

Організовується тимчасовий тролейбусний маршрут №5А «Вул. Чорнобильська – вул. Білицька» за трасою: вул. Ірпінська – вул. Чорнобильська – вул. Феодори Пушиної – просп. Академіка Палладіна – Кільцева дорога – просп. Перемоги – вул. Данила Щербаківського – вул. Маршала Гречка – вул. Північно-Сирецька, у зворотному напрямку – вул. Північно-Сирецька – вул. Маршала Гречка – вул. Данила Щербаківського – просп. Перемоги – просп. Академіка Палладіна – вул. Академіка Єфремова – вул. Чорнобильська – вул. Ірпінська.

Вносяться тимчасові зміни в трасу курсування нічних тролейбусних маршрутів:

тролейбусний маршрут № 92Н «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) – просп. Свободи», організовується за трасою: просп. Свободи – вул. В. Порика – просп. Правди – вул. Маршала Гречка – вул. Стеценка – вул. Академіка Щусєва – вул. Ю. Іллєнка – вул. Січових Стрільців – вул. В. Чорновола – просп. Повітрофлотський – вул. І. Огієнка – вул. Георгія Кірпи – вул. Ползунова – вул. І. Огієнка – просп. Повітрофлотський (у зворотному напрямку вул. Народного Ополчення) – Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни);

«Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) – просп. Свободи», організовується за трасою: просп. Свободи – вул. В. Порика – просп. Правди – вул. Маршала Гречка – вул. Стеценка – вул. Академіка Щусєва – вул. Ю. Іллєнка – вул. Січових Стрільців – вул. В. Чорновола – просп. Повітрофлотський – вул. І. Огієнка – вул. Георгія Кірпи – вул. Ползунова – вул. І. Огієнка – просп. Повітрофлотський (у зворотному напрямку вул. Народного Ополчення) – Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни); тролейбусний маршрут № 93Н «Вул. Чорнобильська - ст. м. «Площа Льва Толстого», організовується за трасою: вул. Чорнобильська – вул. Академіка Єфремова – просп. Академіка Палладіна – просп. Перемоги – вул. Д. Щербаківського – вул. Стеценка – вул. Академіка Щусєва – вул. Ю. Іллєнка – вул. Січових Стрільців – вул. В. Чорновола – просп. Перемоги – бульв. Т. Шевченка – вул. Велика Васильківська – ст. м «Площа Льва Толстого» (у зворотному напрямку вул. Льва Толстого – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка);

«Вул. Чорнобильська - ст. м. «Площа Льва Толстого», організовується за трасою: вул. Чорнобильська – вул. Академіка Єфремова – просп. Академіка Палладіна – просп. Перемоги – вул. Д. Щербаківського – вул. Стеценка – вул. Академіка Щусєва – вул. Ю. Іллєнка – вул. Січових Стрільців – вул. В. Чорновола – просп. Перемоги – бульв. Т. Шевченка – вул. Велика Васильківська – ст. м «Площа Льва Толстого» (у зворотному напрямку вул. Льва Толстого – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка); тролейбусний маршрут № 94Н «Просп. Леся Курбаса – ст. м. «Площа Льва Толстого», організовується за трасою: просп. Леся Курбаса – Кільцева дорога – просп. Перемоги – вул. Д. Щербаківського – вул. Стеценка – вул. Щусєва – вул. Ю. Іллєнка – вул. Січових Стрільців – вул. В. Чорновола – просп. Перемоги – бульв. Т. Шевченка – вул. Велика Васильківська – ст. м. «Площа Льва Толстого» (у зворотному напрямку вул. Льва Толстого – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка).

Нагадаємо, цими вихідними будівельники встановлять новий прогін Шулявського мосту – споруду вагою 400 тонн і розміром 36 на 30 метрів. Для монтажу споруди повністю перекриють рух проспектом Перемоги на перетині з вул. Вадима Гетьмана. Заборона руху всіх видів транспорту діятиме з 00:05 13 жовтня (неділя) до 22:00 14 жовтня (понеділок). Дивіться схему об'їзду.