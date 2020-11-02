Які зміни чекають на киян у листопаді

Новвоведення стосуються різних сфер життя мешканців столиці

У листопаді в Києві відбудеться ряд змін у різних сферах життя столиці. Частина з них стосуються лише мешканців Києва, а деякі – всієї України.

Обмеження швидкості на дорогах столиці

Із 1 листопада 2020 до 1 квітня 2021 року на 7 вулицях Києва, де була дозволена швидкість руху до 80 км/год, встановлено обмеження швидкості до 50 км/год.

Обмеження максимальної швидкості до 50 км/год з 1 листопада починає діяти на таких ділянках:

просп. Шухевича (від Північного мосту до вул. О. Бальзака);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);

просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

Обмеження руху на вулицях у разі ожеледиці

У разі ожеледиці на низці столичних вулиць та окремих ділянках вулиць обмежуватиметься рух транспорту. До переліку увійшли 56 вулиць. Фахівці підприємства «Центр організації дорожнього руху» вже встановили на відповідних місцях знаки 3.2 «Рух механічних транспортних засобів заборонено» із табличками 7.12 «Ожеледиця».

Згідно з правилами дорожнього руху, на цих 56 ділянках забороняється:

рух транспортних засобів, окрім маршрутних транспортних засобів;

автомобілів водіїв з інвалідністю та водіїв, які перевозять пасажирів з інвалідністю;

транспортних засобів, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні, а також транспортних засобів, що обслуговують підприємства, які у ній розташовані (у двох останніх випадках транспортні засоби повинні заїжджати до зазначеної зони та виїжджати з неї на найближчому перехресті до місця призначення).

Обмеження діятимуть тільки під час ожеледиці у осінньо-зимовий період – із 1 листопада до 1 квітня.

Прийом поліетилену на переробку

З 1 листопада в Києві почали діяти 100 пунктів прийому вторинної сировини. Сюди можна буде приносити на переробку поліетиленові пакети. Знайти пункти можна за допомогою інтерактивної карти, на якій вони позначені у вигляді будинків.

Заборона риболовлі

На більшості водойм в Києві з 1 листопада діє обмеження на вилов риби в зимувальних ямах. Для любительського лову риби теж є свої обмеження:

любительський лов риби дозволяється зимовими вудками з блешнею вертикального блесніння із гачком не більше № 10, мормишкою, наживною і живцевою снастями;

загальна кількість гачків на водоймах загального користування, а також тих, що закріплені за громадськими об'єднаннями, не повинна перевищувати п’яти на рибалку, а на водоймах, де впроваджено платне рибальство, – не більше десяти на одну особу.

За недотримання зазначених норм передбачена адміністративна відповідальність – штраф до 680 грн. Крім штрафу за незаконний вилов нараховуються збитки за кожну виловлену рибину. Наприклад: судака – 510 грн, сома – 425 грн, щуки – 340 грн, сазана (коропа) – 306 грн, білого амура – 255 грн, товстолоба — 255 грн, білизни (жереха) – 255 грн, рибця звичайного – 255 грн, ляща – 170 грн, лина – 119 грн, плітки – 85 грн, краснопірки – 68 грн, підуста – 34 грн, плоскирки – 34 грн, карася сріблястого – 17 грн, окуня – 17 грн тощо.

Зростання ціни на газ

У листопаді «Нафтогаз» в пакеті «Місячний» збільшить ціну на газ до 4,7 грн за куб. м, а в пакеті «Річний» - до 5,24 грн за куб. м. Ціни змінюються через те, що на європейських газових хабах дорожчає газ. Підвищення тарифів на газ, відбувається в період опалювального сезону, який стартував у Києві 16 жовтня.

Початок роботи колл-центру з підтримки онкохворих

У листопаді почав роботу колл-центр з підтримки пацієнтів хворих та їхніх близьких від Фонду #Вартожити. Спочатку запустять лінію безкоштовного таксі для онкопацієнтів. Після повноцінного запуску колл-центру онкохворі та їхні близькі з усієї України зможуть зателефонувати на єдиний короткий номер і безкоштовно отримати один з трьох видів допомоги: