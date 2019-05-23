З початку доби у Києві горіли два автомобілі



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Ліквідація пожежі в іномарці на Володимирському узвозі Фото: ДСНС

Рятувальники оперативно ліквідували загорання

У четвер, 23 травня, на вул. Сирецька, 36 у Подільському районі столиці сталося загорання автомобіля. Інформація про пожежу надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 03:09.

На місце події негайно прибули вогнеборці 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, у дворі 10-поверхового житлового будинку горів автомобіль Ford.

О 03:47 бійці ліквідували пожежу, повідомляє прес-служба столичних рятувальників.

Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік. фари, передній бампер та частково пошкоджене лакофарбове покриття.

До ліквідації пожежі було задіяно 2 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

У четвер о 08:52 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про те, що на проїжджій частині дороги на Володимирському узвозі в автомобілі Geely виникла пожежа.

Вже о 09:06 вогнеборці ліквідували пожежу.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.