За добу на Київщині у ДТП постраждало троє дітей (фото)



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У Броварах на пішохідному переході ВАЗ збив підлітка Фото: Нацполіція

Двоє дітей потрапили до реанімації

Минулої доби у Київській області 15-річний хлопець потрапив під колеса автомобіля в Броварах, двоє дітей у Васильківському районі постраждали внаслідок зіткнення Toyota Prado та Citroen. Ще один чоловік загинув в ДТП в Києво-Святошинському районі. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції Київщини.

«Водій автомобіля ВАЗ, рухаючись на червоний сигнал світлофора по одній з вулиць Броварів, допустив наїзд на підлітка, який переходив дорогу на зелений сигнал по пішохідному переходу. В результаті зіткнення хлопець отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до реанімаційного відділення місцевої лікарні», - розповіли в поліції.

На Васильківщині внаслідок зіткнення двох автомобілів - Toyota Prado та Citroen - постраждали дві дитини – 12-ти та 8-ми років. «Діти разом з матір’ю, яка перебувала за кермом, знаходились в авто Toyota Prado. Автівка стояла на узбіччі. 26-річний водій автомобіля Citroen, не вибравши безпечної швидкості руху та не впоравшись з керуванням здійснив зіткнення з Toyota Prado. Жінка та двоє дітей госпіталізовані. Один з хлопчиків знаходиться в реанімації», - повідомили в поліції.

Крім того, у вівторок ввечері в с. Софіївська Борщагівка 31-річний водій Daewoo Lanos здійснив наїзд на пішохода, який ходив по проїзній частині. Внаслідок ДТП чоловік від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці пригоди.

Особа потерпілого встановлюється.

За всіма фактами ДТП відкриті кримінальні провадження за ч.1 та ч.2 статті 286 Кримінального кодексу України.