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    Серйозна ДТП на трасі Київ-Одеса: вантажівка перекинулася і перекрила рух (фото)

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    <p>Renault перевернувся й зупинився на двох смугах руху одночасно</p> - Серйозна ДТП на трасі Київ-Одеса: вантажівка перекинулася і перекрила рух (фото)

    Renault перевернувся й зупинився на двох смугах руху одночасно

    Фото: Патрульна поліція Київської області

    У зв’язку з ДТП на 65 кілометрі траси рух тимчасово ускладнений

    У середу, 26 червня, на 65-му кілометрі автотраси Київ - Одеса сталася ДТП за участю вантажівки Renault Magnum 480 і позашляховика BMW X3. В результаті аварії вантажівка перекинулася і заблокувала рух відразу двох смуг.

    В результаті ДТП постраждав водій вантажівки. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    За попередньою інформацією, водій іномарки BMW X3 при виїзді з другорядної дороги на головну не надав перевагу вантажівці Renault. Водій вантажівки, у свою чергу, намагався уникнути зіткнення, проте безуспішно. Як наслідок, Renault перевернувся й зупинився на двох смугах руху одночасно.

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    Водія вантажівки госпіталізовано.

    На місце ДТП інспектори викликали слідчо-оперативну групу для встановлення обставин автопригоди.

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    Серйозна ДТП на трасі Київ-Одеса: вантажівка перекинулася і перекрила рух (фото)
    Серйозна ДТП на трасі Київ-Одеса: вантажівка перекинулася і перекрила рух (фото)
    Серйозна ДТП на трасі Київ-Одеса: вантажівка перекинулася і перекрила рух (фото)
    Серйозна ДТП на трасі Київ-Одеса: вантажівка перекинулася і перекрила рух (фото)
    Серйозна ДТП на трасі Київ-Одеса: вантажівка перекинулася і перекрила рух (фото)

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