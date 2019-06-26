Серйозна ДТП на трасі Київ-Одеса: вантажівка перекинулася і перекрила рух (фото)



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Renault перевернувся й зупинився на двох смугах руху одночасно Фото: Патрульна поліція Київської області

У зв’язку з ДТП на 65 кілометрі траси рух тимчасово ускладнений

У середу, 26 червня, на 65-му кілометрі автотраси Київ - Одеса сталася ДТП за участю вантажівки Renault Magnum 480 і позашляховика BMW X3. В результаті аварії вантажівка перекинулася і заблокувала рух відразу двох смуг.

В результаті ДТП постраждав водій вантажівки. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

За попередньою інформацією, водій іномарки BMW X3 при виїзді з другорядної дороги на головну не надав перевагу вантажівці Renault. Водій вантажівки, у свою чергу, намагався уникнути зіткнення, проте безуспішно. Як наслідок, Renault перевернувся й зупинився на двох смугах руху одночасно.

Водія вантажівки госпіталізовано.

На місце ДТП інспектори викликали слідчо-оперативну групу для встановлення обставин автопригоди.