У Вінниці автомобіль збив велосипедиста



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За фактом наїзду на велосипедиста триває слідство

24 червня у Вінниці сталася автопригода, в якій постраждав велосипедист. 25-річного хлопця госпіталізували до лікарні.

«На перехресті вулиці Гліба Успенського та Данила Нечая. Водій автомобіля ВАЗ, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не впевнився в безпечності руху та здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався по проїжджій частині. До місця автопригоди прибули патрульні. Слідчі по ДТП та карета «швидкої». Юнака госпіталізували до лікарні», - повідомляє Ситуаційний центр Вінниці.

За фактом автопригоди триває слідство.

Джерело: vinnitsa.info