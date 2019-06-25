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    У Вінниці автомобіль збив велосипедиста

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    У Вінниці автомобіль збив велосипедиста

    За фактом наїзду на велосипедиста триває слідство

    24 червня у Вінниці сталася автопригода, в якій постраждав велосипедист. 25-річного хлопця госпіталізували до лікарні.

    «На перехресті вулиці Гліба Успенського та Данила Нечая. Водій автомобіля ВАЗ, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не впевнився в безпечності руху та здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався по проїжджій частині. До місця автопригоди прибули патрульні. Слідчі по ДТП та карета «швидкої». Юнака госпіталізували до лікарні», - повідомляє Ситуаційний центр Вінниці.

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    За фактом автопригоди триває слідство.

    Джерело: vinnitsa.info

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