За добу у Києві підтвердили 67 випадків коронавірусу



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Найбільше випадків захворювання минулої доби в столиці виявили у Дніпровському районі

До лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів

Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 67 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус, збільшилася за минулу добу ще на 67 людей. На сьогодні в столиці вже 6182 підтверджених випадки захворювання на Covid-19», – повідомив Кличко.

Серед тих, що захворіли: 28 жінок віком від 18 до 82 років і 3 дівчинки – трьох, семи та 13 років. А також 34 чоловiка віком від 19 до 73 рокiв і двоє хлопчиків – 12 та 14 років. Захворіли, зокрема, і двоє медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 14, у Солом’янському – 13 та в Святошинському районі – 9 випадків, – зазначив мер Києва. – Будьте уважними до свого здоров’я! Бережіть себе! – наголосив Віталій Кличко.

Як повідомлялося, станом на ранок 12 липня в Україні зафіксовано 678 нових випадки коронавірусу, це на 122 випадки менше, ніж учора (800).

Одужали – 457 (вчора 861), померли – 11 (вчора 27).

Загалом одужали 26 118 осіб, летальних випадків – 1 383.

У Києві виявлено хворих 67 осіб (вчора 125). Також 23 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 21) і 121 – на Львівщині (вчора 119), 78 – на Рівненщині (вчора 66).

Коронавірус в Україні

Всього 52843

Хворіють 25810

Одужали 25661

Померли 1372

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Нагадаємо, станом на ранок 11 липня в Україні зафіксовано 800 нових випадки коронавірусу, це на 19 випадків менше, ніж учора (819).

Одужали – 861 (вчора 1 016), померли – 27 (вчора 18).

Загалом одужали 25 661 особа, летальних випадків – 1 372.

У Києві виявлено хворих 125 осіб (вчора 118). Також 21 випадок зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 22) і 119 – на Львівщині (вчора 82), 66 – на Рівненщині (вчора 74).

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