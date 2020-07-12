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    За добу у Києві підтвердили 67 випадків коронавірусу

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    <p>Найбільше випадків захворювання минулої доби в столиці виявили у Дніпровському районі</p> - За добу у Києві підтвердили 67 випадків коронавірусу

    Найбільше випадків захворювання минулої доби в столиці виявили у Дніпровському районі

    До лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів

    Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 67 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

    «Кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус, збільшилася за минулу добу ще на 67 людей. На сьогодні в столиці вже 6182 підтверджених випадки захворювання на Covid-19», – повідомив Кличко.

    Серед тих, що захворіли: 28 жінок віком від 18 до 82 років і 3 дівчинки – трьох, семи та 13 років. А також 34 чоловiка віком від 19 до 73 рокiв і двоє хлопчиків – 12 та 14 років. Захворіли, зокрема, і двоє медиків.

    До лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    «Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 14, у Солом’янському – 13 та в Святошинському районі – 9 випадків, – зазначив мер Києва. – Будьте уважними до свого здоров’я! Бережіть себе! – наголосив Віталій Кличко.

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    Як повідомлялося, станом на ранок 12 липня в Україні зафіксовано 678 нових випадки коронавірусу, це на 122 випадки менше, ніж учора (800).

    Одужали – 457 (вчора 861), померли – 11 (вчора 27).

    Загалом одужали 26 118 осіб, летальних випадків – 1 383.

    У Києві виявлено хворих 67 осіб (вчора 125). Також 23 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 21) і 121 – на Львівщині (вчора 119), 78 – на Рівненщині (вчора 66).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      52843
    • Хворіють
      25810
    • Одужали
      25661
    • Померли
      1372

    Нагадаємо, станом на ранок 11 липня в Україні зафіксовано 800 нових випадки коронавірусу, це на 19 випадків менше, ніж учора (819).

    Одужали – 861 (вчора 1 016), померли – 27 (вчора 18).

    Загалом одужали 25 661 особа, летальних випадків – 1 372.

    У Києві виявлено хворих 125 осіб (вчора 118). Також 21 випадок зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 22) і 119 – на Львівщині (вчора 82), 66 – на Рівненщині (вчора 74).

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