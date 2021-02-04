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    За добу в Києві майже 350 нових хворих на коронавірус

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    Бригади швидкої допомоги шпиталізують важких хворих на коронавірус - За добу в Києві майже 350 нових хворих на коронавірус
    Бригади швидкої допомоги шпиталізують важких хворих на коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    За останню добу хворобу подолали 2457 киян

    За минулу добу, 3 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 342 людей. Це на 12 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 2 лютого було 330 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 129506 випадків захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 75972 особи (за добу 2457), померли 2404 особи (за добу 12).

    У Київській області зафіксовано 69798 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 189 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 164 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 58867 осіб (за добу 579), померли 1149 людей (за добу 7).

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1232246 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 3 лютого зафіксовано 5082 хворих на коронавірус. 

    Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 3 лютого у Києві було підтверджено 129164 випадки захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 330 осіб.  

    У Київській області було 69609 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 164 нових хворих. 

    Нагадаємо, найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.

    Теги: Київ статистика Київщина Максим Степанов епідемія коронавірус
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