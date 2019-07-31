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    За пів року курці поповнили бюджет Києва на 94 тис. грн

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    У громадський місцях куріння заборонено - За пів року курці поповнили бюджет Києва на 94 тис. грн
    У громадський місцях куріння заборонено

    У 2013 році у Києві поліція оштрафувала понад 12 тисяч курців

    Від початку 2019 року до 20 червня поліція Києва склала 4 297 адміністративних протоколів за куріння тютюнових виробів у заборонених місцях. Про це йдеться у відповіді Головного управління Нацполіції в Києві на звернення депутата Київської міської ради Олександра Пабата.

    На затриманих курців накладено штраф на загальну суму 94,033 тис. грн.

    «МОЗ попереджало. За 6 місяців 2019 року київські курці віддали в бюджет 94 033 грн у вигляді штрафів», - написав Пабат на своїй сторінці у Facebook.

    За даними поліції, у минулому році 6 596 порушників ст. 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) принесли бюджету 131 666 грн.

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    «У 2013 році поліція була уважнішою до курців у недозволених місцях столиці - 12 780 протоколів і штрафи на суму 134 745 грн, що за актуальним на 13-й рік курсом дорівнює 16 000 у.о.», - повідомив Пабат.

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    За пів року курці поповнили бюджет Києва на 94 тис. грн
    За пів року курці поповнили бюджет Києва на 94 тис. грн

    Як повідомила раніше в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, на сьогодні курить близько 7 мільйонів українців, а від пов’язаних із курінням хвороб щороку помирає 85 тисяч. 

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