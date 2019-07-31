За пів року курці поповнили бюджет Києва на 94 тис. грн документ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У громадський місцях куріння заборонено

У 2013 році у Києві поліція оштрафувала понад 12 тисяч курців

Від початку 2019 року до 20 червня поліція Києва склала 4 297 адміністративних протоколів за куріння тютюнових виробів у заборонених місцях. Про це йдеться у відповіді Головного управління Нацполіції в Києві на звернення депутата Київської міської ради Олександра Пабата.

На затриманих курців накладено штраф на загальну суму 94,033 тис. грн.

«МОЗ попереджало. За 6 місяців 2019 року київські курці віддали в бюджет 94 033 грн у вигляді штрафів», - написав Пабат на своїй сторінці у Facebook.

За даними поліції, у минулому році 6 596 порушників ст. 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) принесли бюджету 131 666 грн.

«У 2013 році поліція була уважнішою до курців у недозволених місцях столиці - 12 780 протоколів і штрафи на суму 134 745 грн, що за актуальним на 13-й рік курсом дорівнює 16 000 у.о.», - повідомив Пабат.

Як повідомила раніше в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, на сьогодні курить близько 7 мільйонів українців, а від пов’язаних із курінням хвороб щороку помирає 85 тисяч.