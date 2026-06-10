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Захисниці обвинуваченого у вбивстві Фаріон зупинено право на адвокатську діяльність

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Захисниці обвинуваченого у вбивстві Фаріон зупинено право на адвокатську діяльність
Криворучко представляла інтереси обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Фаріон Зінченка
фото: адвокат Криворучко Лариса Сергіївна/Facebook

Криворучко зупинено право на заняття адвокатською діяльністю терміном на рік

Київській адвокатці Ларисі Криворучко, яка представляє інтереси обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка, тимчасово зупинили право на заняття адвокатською діяльністю через порушення правил адвокатської етики. Таке рішення 5 червня ухвалила Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатів (КДКА) Вінницької області, передає «Главком».

Ларисі Криворучко зупинено право на заняття адвокатською діяльністю терміном на рік.

Захисниці обвинуваченого у вбивстві Фаріон зупинено право на адвокатську діяльність фото 1

Подальший алгоритм дій Лариси Криворучко передбачає оскарження рішення КДКА Вінницької області до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Якщо ВКДКА не зупинить дію рішення комісії нижчого рівня, адвокатка зможе звернутися до суду.

За інформацією журналіста Миколи Савельєва, до Криворучко застосували дисциплінарне покарання за грубі порушення правил адвокатської етики, здійсненні в Ужгородському міському суді у 2025 році. «Це порушення жодного стосунку до розгляду справи підозрюваного у вбивстві мовознавці Ірини Фаріон ме має», – додав він.

Нагадаємо, Лариса Криворучко стала захисницею обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка у квітні 2026 року. Перед цим під час судових дебатів він відмовився від послуг своїх попередніх адвокатів – Ігоря Сулими та Володимира Вороняка.

Теги: адвокат Ірина Фаріон

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