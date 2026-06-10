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Сапери показали, як розміновують поле на Макарівщині (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Сапери показали, як розміновують поле на Макарівщині (відео)
Для прискорення процесу рятувальники використовують роботизований комплекс НРК «Змій»
фото: ДСНС Київщини

Сапери проводять технічне обстеження потенційно забрудненої території поблизу селища Макарів площею 40 гектарів

На Макарівщині сапери ДСНС продовжують розмінування територій, щоб допомогти місцевим аграріям відновити роботу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС у Київській області.

Наразі фахівці працюють поблизу селища Макарів, де проводять технічне обстеження потенційно забрудненої території площею 40 гектарів. Першочергово сапери перевіряють ділянку у вісім гектарів, щоб фермер міг якнайшвидше повернутися до її обробітку. Роботи на цьому об'єкті тривають із квітня, за цей час фахівці вже встигли обстежити перші 1,3 гектара.

На полі працює роботизований комплекс НРК «Змій»
На полі працює роботизований комплекс НРК «Змій»
фото: ДСНС Київщини

Для прискорення процесу рятувальники використовують роботизований комплекс НРК «Змій». Сучасна техніка дозволяє швидше очищувати землю та зменшує ризики для життя особового складу.

Комплекс НРК «Змій» зменшує ризики для життя особового складу під час розмінування
Комплекс НРК «Змій» зменшує ризики для життя особового складу під час розмінування
фото: ДСНС Київщини

Як пояснив піротехнік Володимир Васілєв, підготовка до роботи вимагає значного часу через суворі правила безпеки. За його словами, розбиття пункту управління потребувало ретельного підбору локації, щоб витримати безпечну відстань від небезпечної зони та облаштувати прохід до ділянки.

Під час обстеження поля сапери вже виявили залишки боєприпасів. Фахівці зазначають, що знайдені уламки не належать до вибухонебезпечних предметів і наразі не становлять загрози для місцевого населення.

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Теги: ДСНС Київщина розмінування

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