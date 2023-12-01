Забудовник Столар продає один з найвідоміших офісних центрів у Києві

Будівля торговельно-офісного комплексу «Парус» на вулиці Мечнікова, 2 у центрі Києва

Фірма, яка планує купити «Парус», належить підприємцю Максиму Кріппі

Антимонопольний комітет 30 листопада дозволив ТОВ «Ола Файн» придбати контрольну частку в статутному капіталі ТОВ «Парус Холдінг». Про це повідомляється на сайті комітету.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними Contr Agent, «Парус Холдінг» належить бізнесмену Вадиму Столару (80%, через фонд «Генезис») та його колишній дружині Інні Майструк (20%, через фонд «Стрім Інвестмент»).

Ключовий актив цієї фірми – ТОВ «Передові технології плюс», на яке записана будівля торговельно-офісного комплексу «Парус» на вулиці Мечнікова, 2 у центрі Києва.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відомо, що фірма «Ола Файн» належить підприємцю Максиму Кріппі (100%, через фонд «АРС Кепітал»).

У липні 2022 року Кріппа став відомим завдяки придбанню кіберспортивного клубу, чемпіона світу, NAVI. Видання Forbes з посиланням на джерела повідомляло, що угода про передачу прав на NAVI відбулася ще 2020 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардеп від нині забороненої ОПЗЖ Вадим Столар виїхав за кордон і відпочиває в елітному селищі Кап-Ферра на Лазурному узбережжі у Франції.