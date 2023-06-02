Нардеп Столар арендує розкішний маєток у Франції та їздить на Lamborghini

Вадим Столар пересувається на автомобілі, який коштує €300 тис.

Нардеп від нині забороненої ОПЗЖ Вадим Столар виїхав за кордон і відпочиває в елітному селищі Кап-Ферра на Лазурному узбережжі у Франції. Про це йдеться в розслідуванні «Української правди».

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Район, в якому Столар арендує маєток, вважається одним із найдорожчих на Лазурному узбережжі.

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Маєток, який орендує Вадим Столар

Співрозмовники видання в бізнес-оточенні додали, що Столар їздить на Lamborghini Urus за €300 тис. На елітних автівках роз'їжджає і персонал, який щоранку відвідує маєток Столара. Автівки мають перероблені номерні українські знаки, але вже без національного прапора.

Нагадаємо, що нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар, який виїхав перед початком повномасштабного російського вторгнення, збільшив свої статки на 56 мільйонів гривень.

Раніше інтернет-видання «Українська правда» оприлюднило розслідування про українських VIP-біженців до Монако, Монте-Карло та Ніцци. Зокрема, у виданні стверджують, що там перебувають нардеп від забороненої партії ОПЗЖ Григорій Суркіс і його брат Ігор. Біля берегів Монако, на власній яхті відпочиває і бізнесмен та політик Костянтин Жеваго.

Згідно з даними журналістів-розслідувачів, у Монако родина народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Григорія Суркіса кілька років поспіль орендує апартаменти у п'ятизірковому готелі Monte-Carlo Bay. Коштує річна оренда таких апартаментів у Monte-Carlo Bay приблизно €2 млн.

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До слова, другий президент України Леонід Кучма переживає тяжкі часи для України на Лазуровому березі Франції.