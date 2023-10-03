Нардеп Столар заявив про розлучення

Вадим Столар та Інна Майструк виховують трьох дітей: двох доньок віком 14 і 16 років і 11-річного сина

Причиною розлучення, стверджує Вадим Столар, є війна та життя на відстані з дружиною

Нардеп, обраний від нині забороненої «Опозиційної платформи – За життя», який на сьогодні входить у депутатську групу «Відновлення України», Вадим Столар розлучається зі своєю дружиною Інною Майструк. Про це Вадим Столар повідомив у Facebook.

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«На жаль, війна та життя на відстані вносять свої корективи. Ми з Інною більше не у шлюбі, але залишаємось добрими друзями. Дякую за всі ці 23 роки разом, за натхнення, за постійну підтримку в усіх моїх починаннях та за наших чудових дітей!», – написав Столар.

Подружжя виховує трьох дітей: двох доньок віком 14 і 16 років і 11-річного сина.

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Зазначимо, що «Главком» раніше дізнався про розлучення Вадима Столара. Судове засідання у цій справі було призначено на 3 жовтня.

Загалом, випробовування війною не пройшло вже 12 шлюбів за участю народних депутатів з різних фракцій.