Неподалік центру у Львові трапилася стрілянина, є постраждалий

Інцидент стався на вулиці Гайдамацькій

У Львові під час сварки невідомий кілька разів вистрілив у чоловіка. Як інформує «Главком», про це повідомили в поліції Львівщини.

Правоохоронці розповіли, що на спецлінію 102 надійшло повідомлення по стрілянину на вулиці Гайдамацькій у Шевченківському районі Львова.

Попередньо відомо, що між двома чоловіками стався конфлікт, унаслідок чого один із них здійснив кілька пострілів із травматичної зброї в бік опонента. Потерпілого шпиталізували.

Поліціянти зараз розшукують стрільця. На місці події працюють профільні служби.

Раніше у Хмельницькому поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину з автоматичної зброї просто посеред житлового масиву. Інцидент стався пізно ввечері 7 березня на вулиці Гайовій. Близько 22:20 мешканці будинку здригнулися від серії пострілів. Як з'ясувалося пізніше, вогонь вівся з балкона квартири на дев'ятому поверсі. За даними правоохоронців, стрільцем виявився місцевий мешканець, який є військовослужбовцем.

