Росія атакувала Запоріжжя: є влучання у багатоповерхівку та об'єкт інфраструктури (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Росія атакувала Запоріжжя: є влучання у багатоповерхівку та об'єкт інфраструктури (відео)
Росія влучила у багатоповерхівку на Запоріжжі
фото: Іван Федоров/Запорізька ОВА

Росіяни здійснили черговий обстріл по Запорізькій області

17 грудня російська армія здійснила обстріл Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає «Главком».

«Ворог атакує Запоріжжя. Є влучання у житловий будинок», – написав Іван Федоров. Згодом начальник Запорізької ОВА повідомив про те, що росіяни також влучили в об’єкт інфраструктури Запоріжжя. 

Нині в Запорізькій області триває повітряна тривога. «Перебувайте в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги»,  – закликав Федоров.

Увечері, 16 грудня ворожі війська завдали удару по обласному центру Запоріжжя. Пошкоджено приватний житловий будинок, без загоряння. Внаслідок обстрілу травм зазнали двоє людей: 37-річний чоловік та 76-річна жінка. Кількість постраждалих уточнюється. Піротехніки ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що вранці 16 грудня російські загарбники також атакували Запоріжжя безпілотниками. Унаслідок ударів постраждало троє людей. За словами чиновника, через атаку безпілотника вигоріли квартири на двох поверхах житлового будинку. Займання сталося у чотирьох помешканнях. Мешканців багатоповерхівки евакуювали рятувальники.

Теги: Запоріжжя обстріл

