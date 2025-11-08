У Харкові масово зникло світло, на вулицях тотальний блекаут

У деяких районах міста відсутнє водопостачання

У Харкові ввечері 8 листопада зникло світло майже в усьому місті. Вулиці занурилися у темряву, повідомляється про дуже малу напругу в електромережі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на харківські медіа.

Зазначається, що світло відсутнє у більшості районів Харкова. Там, де є електрика, спостерігається сильне миготіння освітлення. В мережі дуже мала напруга, пишуть мешканці Харкова у міських каналах та пабліках.

⚡️Місцеві пабліки повідомляють про повне знеструмлення Харкова



У місті масово зникло світло, на вулицях тотальний блекаут. Також повідомляється про дуже малу напругу в мережі. pic.twitter.com/NxsYsgPZSb — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 8, 2025

Також зазначається, що в деяких районах відсутнє водопостачання. Екстрені служби перебувають на місцях та займаються ліквідацією проблеми.

Харківська влада поки що не коментувала ситуацію. Харків'ян просять дзвонити на міський екстрений номер 1562 у випадку, якщо сталася дійсно термінова проблема: телефонні мережі можуть бути перевантажені через велику кількість звернень.

Нагадаємо, унаслідок ворожого авіаційного удару на Харківщині постраждали восьмеро людей. Як відомо, увечері, 7 листопада, російські війська атакували керованою авіабомбою Пісочинську територіальну громаду. У селищі Коротич влучання призвело до повного руйнування будівлі автозаправної станції та пошкодження кількох автомобілів. Усі постраждалі громадяни були госпіталізовані.

Також відомо, що в Україні 9 листопада відключень значно побільшає: зростуть як обсяги, так і часовий проміжок. Графіки будуть діяти в більшості регіонів країни.