Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Чому після Covid-19 мислення стає повільнішим: вчені знайшли відповідь

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Чому після Covid-19 мислення стає повільнішим: вчені знайшли відповідь
Дослідження показало, що когнітивні порушення після Covid-19 не зникають швидко
фото із відкритих джерел

Когнітивні порушення після Covid-19 можуть зберігатися роками

Когнітивні порушення, спричинені перенесеним Covid-19, можуть зберігатися у пацієнтів протягом кількох років. Це ключовий висновок нового дослідження, проведеного вченими з Mount Sinai Health System. Вони з’ясували, що хоча деякі функції мозку згодом відновлюються, інші можуть залишатися порушеними навіть через тривалий час після хвороби. Про це пише «Главком» із посиланням на PsyPost.

Відновлення є, але воно дуже повільне

Пацієнти, які скаржаться на посткоронавірусний «туман у голові», можуть відновити когнітивні функції, але цей процес займає роки. У дослідженні взяли участь 1553 дорослих, які перенесли коронавірус. Протягом трьох з половиною років вони проходили щорічне нейропсихологічне тестування, що оцінювало увагу, пам'ять, швидкість мислення та мову.

За словами керівника роботи Жаклін Беккер, відновлення після Covid-19 є реальним, але дуже поступовим процесом. «Наші дані показують: когнітивне відновлення після Covid-19 є реальним, але воно дуже поступовим. При цьому у частини пацієнтів порушення зберігаються навіть через роки», – зазначила керівник роботи, клінічний нейропсихолог Жаклін Беккер.

Основні висновки дослідження:

  • Пам'ять: Найкраще відновлювалися вербальне навчання та пам'ять. Ці функції повернулися до норми в більшості учасників.
  • Швидкість мислення: Найгірше відновлювалися швидкість обробки інформації та гнучкість мислення. Ці показники залишалися нижче середніх значень навіть через 42 місяці після хвороби.
  • Вплив на відновлення: Єдиним фактором, що вплинув на швидкість відновлення, виявився індекс маси тіла. Люди з нормальною вагою відновлювалися краще. При цьому вік, стать, тяжкість захворювання та вакцинація не мали впливу на швидкість відновлення.

Дослідження підкреслює, що «мозковий туман» – це не тимчасовий стан, а довготривала проблема для багатьох, і медичні спільноти повинні враховувати це при лікуванні пацієнтів, які перенесли Covid-19.

До слова, у Львові чоловік, який захворів на коронавірус, помер у реанімації. Про це розповів медичний директор закладу Андрій Орфін. А втім, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні зараз не спостерігається епідемія коронавірусу попри те, що у цьому епідсезоні циркулюють понад 40 мутацій. 

Читайте також:

Теги: вірус наука вакцинація вчені

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вчені встановили, коли реально починається старіння
Вчені точно визначили вік, коли організм людини починає руйнуватись
2 серпня, 22:06
Вчені встановили, що ультраоброблені продукти вливають на вагу
Обробка продуктів має велике значення для ваги. Вчені розповіли, чим харчуватися
7 серпня, 14:26
Швидка ходьба дає людині низку переваг
Яка активність покращить здоров'я всього за 15 хвилин на день? Дослідження науковців
20 серпня, 01:00
Прорив у нейронауці: штучний інтелект навчився максимально точно читати думки
Прорив у нейронауці: штучний інтелект навчився максимально точно читати думки
21 серпня, 15:35
Найефективнішим засобом захисту від Covid-19 залишається вакцинація
Новий штам Covid-19 в Україні: лікар розкрив головні небезпеки
9 серпня, 20:36
Польська команда вчених виявила останки дослідника Антарктики
В Антарктиді знайдено останки зниклого 66 років тому дослідника
12 серпня, 08:51
Запасів літію в озері достатньо для виробництва акумуляторів для 382 млн електромобілів
«Біле золото» на дні каліфорнійського озера. Нове родовище змінить економіку США
23 серпня, 08:35
Науковці відкрили новий шлях до повноцінного життя
Психологи виявили третій шлях до гарного життя, який раніше недооцінювали
Сьогодні, 05:00
Геологиня виявила найдавнішу воду у світі глибоко в шахті, а потім спробувала її на смак
Знайдено воду віком 2 мільярди років: що вона «розповіла» про Землю
27 серпня, 13:51

Соціум

Чому після Covid-19 мислення стає повільнішим: вчені знайшли відповідь
Чому після Covid-19 мислення стає повільнішим: вчені знайшли відповідь
Влада Туркменістану наказала артистам схуднути до дня незалежності
Влада Туркменістану наказала артистам схуднути до дня незалежності
Лукашенко зібрав урожай у подарунок Путіну і Сі Цзіньпіну
Лукашенко зібрав урожай у подарунок Путіну і Сі Цзіньпіну
Безпілотники атакували місто Орел у Росії
Безпілотники атакували місто Орел у Росії
Косатки почали атакувати яхти на мілководді Іспанії: експерти б'ють на сполох
Косатки почали атакувати яхти на мілководді Іспанії: експерти б'ють на сполох
У Польщі розбився винищувач F-16, пілот загинув
У Польщі розбився винищувач F-16, пілот загинув

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
213K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 серпня 2025
71K
Знайшовся власник вилученої готівки зі службового кабінету Крупи
6048
РФ масовано атакувала Київ: вже 23 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
3418
«Був не здивований». Білий дім повідомив, як Трамп відреагував на удар РФ по Києву

Новини

Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
Сьогодні, 14:08
Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Сьогодні, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
Вчора, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Вчора, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Вчора, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua