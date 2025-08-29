Чому після Covid-19 мислення стає повільнішим: вчені знайшли відповідь

Когнітивні порушення після Covid-19 можуть зберігатися роками

Когнітивні порушення, спричинені перенесеним Covid-19, можуть зберігатися у пацієнтів протягом кількох років. Це ключовий висновок нового дослідження, проведеного вченими з Mount Sinai Health System. Вони з’ясували, що хоча деякі функції мозку згодом відновлюються, інші можуть залишатися порушеними навіть через тривалий час після хвороби. Про це пише «Главком» із посиланням на PsyPost.

Відновлення є, але воно дуже повільне

Пацієнти, які скаржаться на посткоронавірусний «туман у голові», можуть відновити когнітивні функції, але цей процес займає роки. У дослідженні взяли участь 1553 дорослих, які перенесли коронавірус. Протягом трьох з половиною років вони проходили щорічне нейропсихологічне тестування, що оцінювало увагу, пам'ять, швидкість мислення та мову.

За словами керівника роботи Жаклін Беккер, відновлення після Covid-19 є реальним, але дуже поступовим процесом. «Наші дані показують: когнітивне відновлення після Covid-19 є реальним, але воно дуже поступовим. При цьому у частини пацієнтів порушення зберігаються навіть через роки», – зазначила керівник роботи, клінічний нейропсихолог Жаклін Беккер.

Основні висновки дослідження:

Пам'ять: Найкраще відновлювалися вербальне навчання та пам'ять. Ці функції повернулися до норми в більшості учасників.

Швидкість мислення: Найгірше відновлювалися швидкість обробки інформації та гнучкість мислення. Ці показники залишалися нижче середніх значень навіть через 42 місяці після хвороби.

Вплив на відновлення: Єдиним фактором, що вплинув на швидкість відновлення, виявився індекс маси тіла. Люди з нормальною вагою відновлювалися краще. При цьому вік, стать, тяжкість захворювання та вакцинація не мали впливу на швидкість відновлення.

Дослідження підкреслює, що «мозковий туман» – це не тимчасовий стан, а довготривала проблема для багатьох, і медичні спільноти повинні враховувати це при лікуванні пацієнтів, які перенесли Covid-19.

До слова, у Львові чоловік, який захворів на коронавірус, помер у реанімації. Про це розповів медичний директор закладу Андрій Орфін. А втім, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні зараз не спостерігається епідемія коронавірусу попри те, що у цьому епідсезоні циркулюють понад 40 мутацій.