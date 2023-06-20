Закритий аеропорт «Бориспіль» пояснив, навіщо йому контракт на прибирання за 52 млн грн

Аеропорт пояснив, що має потребу в прибиранні, оскільки в « дуже малому відсотковому відношенні» він функціонує

У закритому аеропорту «Бориспіль» прокоментували закупівлю послуг на прибирання непрацюючих терміналів за 52 млн грн. Про це йдеться в повідомленні пресслужби аеропорту.

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Пресслужба підтвердила, що 15 червня 2023 року ДП «Бориспіль» розпочато відкриті торги на закупівлю послуг з комплексного обслуговування внутрішніх приміщень аеровокзального комплексу, паркінгу ДП «Бориспіль» та інших об’єктів аеропорту, код ДК 021:2015 – 90910000-9 – Послуги з прибирання. До переліку об’єктів прибирання належать крім терміналів і виробничі приміщення.

«Незважаючи на те, що аеропорт на час військового стану знаходиться в простої, існує необхідність в підтримці в належному стані виробничих приміщень, оскільки в дуже малому відсотковому відношенні, аеропорт функціонує», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що згідно з умовами тендерної документації вимоги щодо щоденного, цілодобового і безперервного надання послуг не застосовується в період дії правового режиму воєнного стану в Україні. Крім цього, надання послуг розпочинається на підставі письмової заявки від аеропорту. Тобто, якщо аеропорт не матиме потреби в прибиранні як в цілому, так і стосовно окремих приміщень, то письмова заявка не буде надаватися, відповідно кошти не будуть витрачатися.

«Аеропорт є державним підприємством і керується вимогами чинного законодавства з питань публічних закупівель, отже до надання послуг має підготуватися завчасно, провівши всі необхідні процедури. Тендерні процедури займають певний проміжок часу, тендери можуть не відбуватися з першого разу і аеропорт може опинитись під загрозою неможливості утримувати свої приміщення в належному стані. Тому заздалегідь проведена процедура є запорукою нормального функціонування підприємства та швидкого відновлення операційної діяльності аеропорту після перемоги України», – пояснюють у «Борисполі».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що аеропорт «Бориспіль» планує замовити комплексне обслуговування внутрішніх приміщень аеровокзального комплексу, паркінгу та інших об’єктів аеропорту на суму в понад 51, 7 млн грн. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 28 червня цього року. Зокрема, переможець торгів повинен буде прибирати у терміналах та інших будівлях аеропорту «Бориспіль» 831 умивальник, 800 унітазів, 233 пісуари та 167 душових.