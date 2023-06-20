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Закритий аеропорт «Бориспіль» пояснив, навіщо йому контракт на прибирання за 52 млн грн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Закритий аеропорт «Бориспіль» пояснив, навіщо йому контракт на прибирання за 52 млн грн
Аеропорт «Бориспіль» на час військового стану знаходиться в простої
фото ілюстративне

Аеропорт пояснив, що має потребу в прибиранні, оскільки в « дуже малому відсотковому відношенні» він функціонує

У закритому аеропорту «Бориспіль» прокоментували закупівлю послуг на прибирання непрацюючих терміналів за 52 млн грн. Про це йдеться в повідомленні пресслужби аеропорту.

Пресслужба підтвердила, що 15 червня 2023 року ДП «Бориспіль» розпочато відкриті торги на закупівлю послуг з комплексного обслуговування внутрішніх приміщень аеровокзального комплексу, паркінгу ДП «Бориспіль» та інших об’єктів аеропорту, код ДК 021:2015 – 90910000-9 – Послуги з прибирання. До переліку об’єктів прибирання належать крім терміналів і виробничі приміщення.

«Незважаючи на те, що аеропорт на час військового стану знаходиться в простої, існує необхідність в підтримці в належному стані виробничих приміщень, оскільки в дуже малому відсотковому відношенні, аеропорт функціонує», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що згідно з умовами тендерної документації вимоги щодо щоденного, цілодобового і безперервного надання послуг не застосовується в період дії правового режиму воєнного стану в Україні. Крім цього, надання послуг розпочинається на підставі письмової заявки від аеропорту. Тобто, якщо аеропорт не матиме потреби в прибиранні як в цілому, так і стосовно окремих приміщень, то письмова заявка не буде надаватися, відповідно кошти не будуть витрачатися. 

«Аеропорт є державним підприємством і керується вимогами чинного законодавства з питань публічних закупівель, отже до надання послуг має підготуватися завчасно, провівши всі необхідні процедури. Тендерні процедури займають певний проміжок часу, тендери можуть не відбуватися з першого разу і аеропорт може опинитись під загрозою неможливості утримувати свої приміщення в належному стані. Тому заздалегідь проведена процедура є запорукою нормального функціонування підприємства та швидкого відновлення операційної діяльності аеропорту після перемоги України», – пояснюють у «Борисполі».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що аеропорт «Бориспіль» планує замовити комплексне обслуговування внутрішніх приміщень аеровокзального комплексу, паркінгу та інших об’єктів аеропорту на суму в понад 51, 7 млн грн. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 28 червня цього року. Зокрема, переможець торгів повинен буде прибирати у терміналах та інших будівлях аеропорту «Бориспіль» 831 умивальник, 800 унітазів, 233 пісуари та 167 душових.

Теги: Аеропорт Бориспіль Київ тендер

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