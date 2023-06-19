Закритий аеропорт «Бориспіль» хоче замовити прибирання на майже 52 млн грн

Аеропорт планує замовити комплексне обслуговування внутрішніх приміщень аеровокзального комплексу, паркінгу та інших об’єктів

Послуги з обслуговування аеропорту мають надаватися в період з 1 серпня 2023 по 30 липня 2024 року

Аеропорт «Бориспіль» планує замовити комплексне обслуговування внутрішніх приміщень аеровокзального комплексу, паркінгу та інших об’єктів аеропорту на суму в понад 51 мільйон 777 тис. гривень.

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Як зазначено на сайті державних закупівель Prozorro, послуги мають надаватися в період з 1 серпня 2023 по 30 липня 2024 року, тобто протягом 12 місяців. Очікувана вартість послуг становить 51 млн 777 тис. 332 грн сорок п'ять копійок. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 28 червня цього року.

Зокрема, переможець торгів повинен буде прибирати у терміналах та інших будівлях аеропорту «Бориспіль» 831 умивальник, 800 унітазів, 233 пісуари та 167 душових.

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Загалом переможець торгів повинен буде надавати такі послуги:

прибирання площ загального використання, виробничих і сантехнічних приміщень аеровокзального комплексу та інших об’єктів аеропорту;

прибирання площ загального використання прем’єр VIP зали, бізнес-залів пасажирських терміналів «D» та «F»;

прибирання площ загального використання, виробничих та сантехнічних приміщень паркінгу;

миття фасадів будівель аеровокзального комплексу;

очищення покрівель та козирків будівель аеропорту від льоду та бурульок.

Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного аеропорту «Бориспіль» Олексій Дубревський вважає, що міжнародні авіаперевізники бачать потенціал України та хочуть бути готовими до відновлення польотів, як тільки це стане можливим з питань безпеки.

До слова, Україна може частково відкрити повітряний простір, зокрема міжнародний аеропорт «Львів».

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що засоби протиповітряної оборони, зокрема літаки F-16, дозволили б відкрити аеропорт у Львові.