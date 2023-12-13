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Столична влада відповіла, чи є загроза обвалу в метро

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Столична влада відповіла, чи є загроза обвалу в метро
Рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» закрито на час ремонту
фото: Офіційний портал Києва

Директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА розповів про ситуацію у столичному метро

Після зупинки руху поїздів на «синій» гілці метро зменшилося навантаження, тому ризику обвалу між станціями «Деміївська» – «Либідська» немає. Про це заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації Руслан Кандибор в інтерв'ю nv.ua.

«Так як ми зупинили рух потягів метрополітену, в нас зменшилася вібрація, зменшилися інші сторонні навантаження на цю ділянку, ми на сьогодні бачимо стабілізовану ситуацію. У нас зменшився дебіт води (об'єм води, що самостійно виходить на поверхню тунелю – ред.), в нас практично немає виносу ґрунту і немає додаткового розкриття тріщин», – запевнив посадовець.

Нагадаємо, що рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом півроку. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

Як повідомлялося, відсьогодні, 13 грудня, у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсуватиме «човниковий» рух поїздів.

Теги: Київ громадський транспорт метро

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