Головна Київ Новини
search button user button menu button

Розтрата 2,1 млн грн на ремонті парку: посадовець «Київзеленбуду» постане перед судом

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Порушення виявлено під час ремонту у парку навколо озер Йорданське та Кирилівське на загальну суму понад 9 млн грн
фото: Національна поліція України/Facebook

Обвинуваченому посадовцю загрожує до п’яти років ув’язнення

У Києві судитимуть начальника правління «Київзеленбуду», який відремонтував парк в Оболонському районі зі збитком для столичного бюджету у 2,1 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Чергову схему розтрати бюджетних коштів було викрито наприкінці минулого року. Досудове розслідування встановило, що між комунальним об’єднанням «Київзеленбуд» та приватним товариством було укладено договір щодо капітального ремонту у парку навколо озер Йорданське та Кирилівське на загальну суму понад 9 млн грн.

Парк навколо озер Йорданське та Кирилівське
фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі з’ясували, що начальник управління капітальних вкладень «Київзеленбуду», який відповідав за формування договірної ціни та перевірку кошторису, не перевірив обґрунтованість розрахунків та допустив закупівлю будівельних матеріалів за завищеними цінами. Йдеться, зокрема, про пісок, бетонні тротуарні плити та щебінь.

У результаті підряднику оплатили матеріали за «накрученими» розцінками, що призвело до збитків бюджету територіальної громади столиці на суму понад 2,1 млн грн.

Обвинуваченому посадовцю загрожує до п’яти років ув’язнення
фото: Національна поліція України/Facebook

Тоді, слідчі повідомили чиновнику про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість. Наразі досудове розслідування завершено та слідчі скерували матеріали справи до суду.

Обвинуваченому загрожує до п’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Нагадаємо, за розтрату близько мільйона гривень з бюджету столиці на реставрації парку «Позняки» повідомилено про підозру двом посадовцям «Київзеленбуду». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва. За матеріалами справи, у 2024 році комунальним обʼєднанням «Київзеленбуд» було оголошено тендер на «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку «Позняки» у Дарницькому районі столиці. Переможцем закупівлі стала фірма-підрядник із ціновою пропозицією майже 3,4 млн грн.

Читайте також:

Теги: Київ Київзеленбуд підозра розслідування поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua