Розтрата 2,1 млн грн на ремонті парку: посадовець «Київзеленбуду» постане перед судом

Порушення виявлено під час ремонту у парку навколо озер Йорданське та Кирилівське на загальну суму понад 9 млн грн

Обвинуваченому посадовцю загрожує до п'яти років ув'язнення

У Києві судитимуть начальника правління «Київзеленбуду», який відремонтував парк в Оболонському районі зі збитком для столичного бюджету у 2,1 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Чергову схему розтрати бюджетних коштів було викрито наприкінці минулого року. Досудове розслідування встановило, що між комунальним об’єднанням «Київзеленбуд» та приватним товариством було укладено договір щодо капітального ремонту у парку навколо озер Йорданське та Кирилівське на загальну суму понад 9 млн грн.

Парк навколо озер Йорданське та Кирилівське фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі з’ясували, що начальник управління капітальних вкладень «Київзеленбуду», який відповідав за формування договірної ціни та перевірку кошторису, не перевірив обґрунтованість розрахунків та допустив закупівлю будівельних матеріалів за завищеними цінами. Йдеться, зокрема, про пісок, бетонні тротуарні плити та щебінь.

У результаті підряднику оплатили матеріали за «накрученими» розцінками, що призвело до збитків бюджету територіальної громади столиці на суму понад 2,1 млн грн.

Тоді, слідчі повідомили чиновнику про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість. Наразі досудове розслідування завершено та слідчі скерували матеріали справи до суду.

Обвинуваченому загрожує до п’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Нагадаємо, за розтрату близько мільйона гривень з бюджету столиці на реставрації парку «Позняки» повідомилено про підозру двом посадовцям «Київзеленбуду». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва. За матеріалами справи, у 2024 році комунальним обʼєднанням «Київзеленбуд» було оголошено тендер на «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку «Позняки» у Дарницькому районі столиці. Переможцем закупівлі стала фірма-підрядник із ціновою пропозицією майже 3,4 млн грн.