Екстрені відключення у Києві: де немає світла після обстрілу 3 лютого

Через ворожу атаку в частині Лівого берега Києва запроваджено екстрені відключення. Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі, інформує «Главком».

«Дніпровський та Дарницький райони столиці частково в екстрених відключеннях», – йдеться у повідомленні.

У решті міста продовжують діяти графіки включень.

Нагадаємо, цієї ночі під ворожий удар також потрапили Київщина, Дніпро, Суми та Конотоп. Через масований обстріл енергетичної інфраструктури тисячі харків'ян залишилися без тепла у лютий мороз. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через пошкодження системи теплопостачання доведеться вимушено злити теплоносій з однієї з найбільших ТЕЦ

За оновленою інформацією, внаслідок ворожої атаки постраждали пятеро мешканців Києва. З пошкодженого будинку у Дніпровському районі лікарі госпіталізували з різаними ранами тіла чоловіка та жінку. На місцях продовжують працювати поліцейські, які документують черговий злочин РФ

У Конотопі на Сумщині внаслідок удару пошкоджено дитячий навчальний заклад в одному з мікрорайонів міста, а також приватні будинки та об’єкти