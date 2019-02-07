Заступника директора столичного підприємства викрито на хабарі



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Посадову особу затримано за місцем роботи під час отримання першої частини неправомірної вигоди Фото: Прокуратура Києва

Затримано чиновницю підприємства «Український науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів і виробів»

Столичними правоохоронцями затримано на вимаганні хабара у сумі 190 тис. грн заступника директора Державного підприємства «Український науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів і виробів». Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Вказані кошти чиновниця вимагала за вирішення питання щодо прискорення проведення цією установою експертного дослідження щодо якості виконаних будівельних робіт, призначеного слідчим столичної поліції», - йдеться в повідомленні.

6 лютого цього року під час одержання першої частини неправомірної вигоди у сумі 150 тис. грн посадову особу затримано за місцем роботи.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України «Одержання неправомірної вигоди службовою особою».

Як повідомлялося, 5 лютого затримано на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди начальника відділення поліції одного з районних управлінь у Києві.