Втеча Комарницького. Нацполіція звільнила трьох співробітників на Закарпатті

«Смотрящий» за Києвом Денис Комарницький, який перебуває у розшуку НАБУ, зараз живе в одному з елітних районів на околиці австрійської столиці, у Відні

Дениса Комарницького підозрюють в організації схеми заволодіння землею в центрі Києва

З Нацполіції звільнили двох співробітників Управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області, а також керівника територіального управління. Це зробили у справі ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якого зараз розшукують. Як передає «Главком», про це повідомила пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

«Нам стало відомо про факти причетності двох співробітників Управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області до протиправної діяльності. Реакція з нашого боку була негайною та принциповою: зазначені працівники вже звільнені з лав Національної поліції, а слідчими СБУ їм оголошено підозри. Крім того, з займаної посади відразу було звільнено керівника територіального управління», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 лютого 2025 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття злочинної організації на чолі з фігурантом розслідувань Bihus.Info Денисом Комарницьким, якого називали «смотрящим» за Києвом.

Схема полягала в пошуку перспективних земельних ділянок з подальшою реєстрацією на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Далі до міськради подавали заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів.

Депутати Київської міськради та посадовці КМДА забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували хабарі у вигляді коштів та об'єктів нерухомості. За оцінками слідства, у результаті діяльності злочинної організації протягом 2023-2024 років з власності територіальної громади Києва незаконно виведено землю у центрі міста вартістю 11,6 млн грн.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що бере під особистий контроль питання інвентаризації столичної землі, щоб запобігти так званим «туалетним схемам».

10 лютого НАБУ оголосило Комарницького у розшук. До слова, фігуранти, яких було затримано у межах операції НАБУ «Чисте місто», вийшли з-під варти.