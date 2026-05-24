У столиці змінено маршрути автобусів та тролейбусів, три трамваї заблоковані

Максим Бурич
glavcom.ua
У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності
фото з відкритих джерел
Тимчасові зміни торкнулися великої кількості тролейбусних маршрутів

Масований комбінований обстріл Києва в ніч на 24 травня 2026 року вніс суттєві корективи у роботу міської інфраструктури. Через руйнування, пошкодження електромереж та падіння уламків у кількох районах міста транспортники змушені оперативно змінити схеми руху десятків одиниць громадського транспорту. Зокрема, повністю заблоковано рух трьох популярних трамвайних маршрутів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

Найбільших збитків зазнала трамвайна інфраструктура на правобережжі міста. За даними мерії, трамваї № 14, № 15 та № 18 тимчасово взагалі не курсують. Рух інших рейсових вагонів також обмежено – трамваї маршрутів № 11, № 12, № 16 та № 19 наразі доїжджають лише до Подільського трамвайного депо.

Комунальні служби та ремонтні бригади «Київпастрансу» вже працюють на лініях, щоб оперативно відновити пошкоджені контактні мережі й розчистити колії після прильотів.

Тимчасові зміни торкнулися великої кількості тролейбусних маршрутів, які курсують переважно через Шевченківський та Подільський райони:

  • № 6, № 18, № 28, № 33 – наразі доїжджають лише до станції метро «Почайна»;
  • № 16, № 23 – скорочено, курсують лише до вулиці Оранжерейної;
  • № 31 – рухається за скороченою схемою до Дегтярівського шляхопроводу;
  • № 19 – організовано за схемою: Чоколівський бульвар – вулиця Вадима Гетьмана – вулиця Ольжича.

Також суттєво переформатовано рух комунальних автобусів:

  • № 9, № 31 та тимчасовий № 14Т (який дублює трамвайний маршрут від Відрадного проспекту) – наразі здійснюють рух лише до Дегтярівського шляхопроводу;
  • № 50 – курсує від станції метро «Дорогожичі» через вулицю Олени Теліги та Берестейський проспект, після чого повертається на власну схему руху;
  • № 90 – прямує від площі Валерія Марченка через вулиці Естонську та Данила Щербаківського, далі – за звичним маршрутом;
  • № 110, № 111, № 112 – у напрямку центру міста розвертаються через Русанівські сади, міст Метро та Набережне шосе;
  • № 114 – у напрямку Центрального залізничного вокзалу прямує в об'їзд по вулицях Електриків, Набережно-Луговій та Набережно-Хрещатицькій.

Скорочені схеми діятимуть до повного завершення рятувальних робіт та ліквідації завалів на дорогах столиці.

Як відомо, нічний комбінований обстріл Києва, під час якого російські окупаційні війська атакували цивільну інфраструктуру та житлові будинки в усіх районах міста, призвів до значної кількості поранених. За останніми даними, кількість травмованих мешканців столиці стрімко зросла та майже вдвічі перевищила попередні ранкові зведення. 

