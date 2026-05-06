«Не вам диктувати порядок денний». Глава МЗС Бельгії посварився з послом США

Американський дипломат назвав Бельгію антисемітською країною через суд над єврейськими релігійними діячами

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево публічно розкритикував посла США Біла Вайта після його заяви про нібито антисемітизм у Бельгії через судовий процес над трьома єврейськими мохелами. Про це повідомляє «Главком».

Скандал виник після того, як американський дипломат виступив із критикою бельгійської влади через запланований судовий розгляд справи трьох мохелів – спеціалістів з обрізання дітей у юдаїзмі. За даними ЗМІ, практика здійснювалася без необхідної ліцензії, а один із фігурантів має громадянство США.

У відповідь глава бельгійського МЗС заявив, що посол США перевищив межі дипломатичної ролі. «Я закликаю вас проявити більшу стриманість і розглядати свою роль у належному контексті. Недоречно публічно критикувати країну та псувати її імідж лише тому, що ви не згодні з ходом судового розгляду. Я вже говорив вам про це. Чи вважали б ви прийнятним, якби наш посол у Вашингтоні вчинив так само?» – заявив Максим Прево.

Міністр також наголосив, що судова система Бельгії є незалежною та ухвалює рішення без політичного втручання. «І не посол має диктувати уряду порядок денний», – додав він.

Перед цим Біл Вайт жорстко розкритикував судовий процес та заявив, що ситуація завдає удару по міжнародній репутації Бельгії. «Це ганебна пляма на репутації Бельгії. Кримінальне переслідування цих релігійних діячів (мохелів), один з яких є громадянином США, є несправедливим і його не терпітимуть. Відтепер світ вважатиме Бельгію антисемітською країною», – написав американський дипломат.

Після цього Максим Прево заявив, що справу ініціювали самі представники єврейської громади, а не бельгійська влада. «Представляти це як бажання країни підірвати релігійну свободу євреїв є наклепом. Ця свобода ніколи не ставилася під сумнів і ніколи не буде в нашій країні. Наша конституція її захищає», – наголосив глава МЗС Бельгії.

