Затримали афериста, якого розшукували за аферу з продажу елітних авто



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Сума завданих діями зловмисника збитків може сягнути $2 мільйонів

Солом’янським районним судом столиці взято під варту чоловіка, який перебував у розшуку за вчинення шахрайства у особливо великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Так, у період з 2015-го по 2017-й роки зловмисник під приводом здійснення підприємницької діяльності пропонував громадянам послуги щодо купівлі-продажу елітних автомобілів, однак своїх зобов’язань не виконував, натомість, зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами на суму 15 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Крім того, продовжуючи вчиняти кримінальні правопорушення, був викритий правоохоронцями на збуті кокаїну.

«Підозрюваний, усвідомлюючи настання негативних для себе наслідків, в період з березня 2019 по липень 2019 року переховувався від слідства, у зв’язку з чим був оголошений у розшук. Вжитими оперативно-розшуковими заходами правоохоронці встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його на території Закарпатської області», - розповіли в прокуратурі.

За результатами судового розгляду слідчим суддею підтримано клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 про застосування відносно затриманого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі завданих збитків у сумі понад 15 млн грн.

На даний час досудове розслідування триває. Встановлюються всі потерпілі від злочинних дій підозрюваного. За попередніми даними, сума завданих його діями збитків може сягнути 2 мільйонів доларів США.