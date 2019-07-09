  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Затримали афериста, якого розшукували за аферу з продажу елітних авто

    • Розсилка
    Затримали афериста, якого розшукували за аферу з продажу елітних авто

    Сума завданих діями зловмисника збитків може сягнути $2 мільйонів

    Солом’янським районним судом столиці взято під варту чоловіка, який перебував у розшуку за вчинення шахрайства у особливо великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    «Так, у період з 2015-го по 2017-й роки зловмисник під приводом здійснення підприємницької діяльності пропонував громадянам послуги щодо купівлі-продажу елітних автомобілів, однак своїх зобов’язань не виконував, натомість, зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами на суму 15 млн грн», - йдеться в повідомленні.

    Крім того, продовжуючи вчиняти кримінальні правопорушення, був викритий правоохоронцями на збуті кокаїну.

    Читайте також

    «Підозрюваний, усвідомлюючи настання негативних для себе наслідків, в період з березня 2019 по липень 2019 року переховувався від слідства, у зв’язку з чим був оголошений у розшук. Вжитими оперативно-розшуковими заходами правоохоронці встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його на території Закарпатської області», - розповіли в прокуратурі.

    За результатами судового розгляду слідчим суддею підтримано клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 про застосування відносно затриманого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі завданих збитків у сумі понад 15 млн грн.

    На даний час досудове розслідування триває. Встановлюються всі потерпілі від злочинних дій підозрюваного. За попередніми даними, сума завданих його діями збитків може сягнути 2 мільйонів доларів США.

    Читайте також
    прокуратура Київ суд кримінал шахрайство автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ