Втік від медсестер та випив пива. Королівський біограф розкрив останні митті життя принца Філіпа

Герцог Единбурзький протягом років жив з невиліковною хворобою

Принц Філіп боровся з раком підшлункової залози. Майже вісім років він прожив з цієї хворобою до своєї смерті. Цими деталями поділився королівський біограф Х'юго Вікерс у статті «Королева Єлизавета II», опублікованій в газеті «Mail on Sunday». Про це пише «Главком» із посиланням на Dailymail.

Х'юго Вікерс розповів, як саме пройшов останній день життя принца Філіпа. Також він зазначив, що герцог Единбурзький пішов з життя за два місяці до свого 100-річчя.

Ще у 2013 році принцу Філіпу діагностували «неоперабельний рак». З цією хворобою герцог Единбурзький прожив ще багато років, ніж вона його здолала. Водночас у свідоцтві про смерть принца було вказано, що він помер через «похилий вік».

Принц Філіп у 1992 році

Х'юго Вікерс поділився раніше невідомими фактами з останніх митей життя принца Філіпа. Тієї ночі герцог Единбурзький втік від медсестер, які за ним доглядали. Він пройшовся коридорами замку та налив собі пива. Свій останній келих принц Філіп випив у Дубовій кімнаті.

Єлизавета II та принц Філіп прожили разом 73 роки

Коли принц Філіп помер, королеви Єлизавети не було поруч. Тож за словами близького оточення королівської родини, вона була засмучена тим, що не встигла попрощатися з чоловіком.«Як це часто буває в житті, він пішов, не попрощавшись», – сказав Х'юго Вікерс.

Нагадаємо, принц Чарльз розповів, що його 99-річний батько не зміг протистояти спокусі пожартувати навіть за день до своєї смерті. Так, Чарльз поділився, що його покійний батько, герцог Единбурзький, до кінця свого життя сипав дотепами. За словами принца, він зателефонував герцогу, щоб запитати його, як би він хотів відсвяткувати свій 100-річний ювілей. Чарльз наважився запропонувати вечірку, хоча знав, що Філіп не у захваті від такої ідеї.