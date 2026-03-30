Втік від медсестер та випив пива. Королівський біограф розкрив останні митті життя принца Філіпа

Юлія Відміцька
Принц Філіп помер 9 квітня 2021 року у віці 99 років
Герцог Единбурзький протягом років жив з невиліковною хворобою

Принц Філіп боровся з раком підшлункової залози. Майже вісім років він прожив з цієї хворобою до своєї смерті. Цими деталями поділився королівський біограф Х'юго Вікерс у статті «Королева Єлизавета II», опублікованій в газеті «Mail on Sunday». Про це пише «Главком» із посиланням на Dailymail.

Х'юго Вікерс розповів, як саме пройшов останній день життя принца Філіпа. Також він зазначив, що герцог Единбурзький пішов з життя за два місяці до свого 100-річчя.

Ще у 2013 році принцу Філіпу діагностували «неоперабельний рак». З цією хворобою герцог Единбурзький прожив ще багато років, ніж вона його здолала. Водночас у свідоцтві про смерть принца було вказано, що він помер через «похилий вік».

Принц Філіп у 1992 році
Х'юго Вікерс поділився раніше невідомими фактами з останніх митей життя принца Філіпа. Тієї ночі герцог Единбурзький втік від медсестер, які за ним доглядали. Він пройшовся коридорами замку та налив собі пива. Свій останній келих принц Філіп випив у Дубовій кімнаті.

Єлизавета II та принц Філіп прожили разом 73 роки
Коли принц Філіп помер, королеви Єлизавети не було поруч. Тож за словами близького оточення королівської родини, вона була засмучена тим, що не встигла попрощатися з чоловіком.«Як це часто буває в житті, він пішов, не попрощавшись», – сказав Х'юго Вікерс.

Принц Філіп боровся з раком підшлункової залози, у 2011 році після госпіталізації в нього виявили закупорку коронарної артерії. А у 2013 році діагностували неоперабельний рак. Чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II принц Філіп помер 9 квітня 2021 року. Йому було 99 років. Єлизавета II та принц Філіп прожили у шлюбі 73 роки.

Нагадаємо, принц Чарльз розповів, що його 99-річний батько не зміг протистояти спокусі пожартувати навіть за день до своєї смерті. Так, Чарльз поділився, що його покійний батько, герцог Единбурзький, до кінця свого життя сипав дотепами. За словами принца, він зателефонував герцогу, щоб запитати його, як би він хотів відсвяткувати свій 100-річний ювілей. Чарльз наважився запропонувати вечірку, хоча знав, що Філіп не у захваті від такої ідеї.

Теги: Королева Єлизавета II смерть Велика Британія чоловік рак

69-річний чоловік зустрів свою 84-річну кохану на Сумщині: історія подружжя
Втік від медсестер та випив пива. Королівський біограф розкрив останні митті життя принца Філіпа
Невідомі викрали 12 тонн шоколаду KitKat: дотепна реакція виробника
Фітнес-бренд представив протеїновий презерватив
Найвужчий у світі: який вигляд має будинок шириною 63 см
Українець назвав найкращі міста Італії для життя

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

