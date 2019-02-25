Затримано чоловіка, який влаштував стрілянину на АЗС під Києвом



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Інцидент стався на АЗС під Києвом Фото: Нацполіція

Обидва учасники конфлікту знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання

Для затримання озброєного правопорушника, який влаштував стрілянину на АЗС під Києвом і втік з місця події на автомобілі, на території дев’яти районів Київщини була введена спеціальна поліцейська операція «Сирена». Також на пошуки та затримання чоловіка були орієнтовані наряди поліції столиці та ще двох областей. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«На АЗС, розташованій в селі Стоянка Києво-Святошинського району між водіями різного віку стався словесний конфлікт через вітання з «радянським святом». Штурханина переросла у бійку, під час якої старший чоловік здійснив декілька пострілів в область спини молодшому. Потім стрілок сів у автомобіль Audi Q7 і швидко зник у невідомому напрямку», - повідомили у поліції.

На місці злочину працювали слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції, криміналістична лабораторія, патрульна поліція. Під час огляду місця події вилучено 3 гільзи, гумову кулю, калібром 9 мм.

Потерпілого 34-річного жителя столиці каретою швидкої допомоги було доправлено до лікарні, де йому діагностували вогнепальні поранення голови та сліпе поранення попереку.

Під час проведення першочергових оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили місцеперебування та особу правопорушника. Ним виявився 59-річний житель села Гореничі. У будинку громадянина під час проведення невідкладного обшуку поліція вилучила пристрій для відстрілу набоїв, споряджених гумовими кулями, та дозвільні документи. Чоловіку за місцем проживання викликали медичну допомогу, його шпиталізовано з діагнозом закрита черепно-мозкова травма та забійні рани голови.

Наразі обох учасників інциденту затримано у порядку ст. 208 КПК України, вони знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито 2 кримінальних провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Працівники поліції встановлюють усі обставини конфлікту, з’ясовують роль кожного учасника бійки, опитують свідків. Триває слідство.

Як повідомлялося, конфлікт зі стріляниною стався вранці 24 лютого.