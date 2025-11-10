Головна Київ Новини
Ножове поранення відвідувача розважального клубу в Києві: поліція затримала іноземця

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі
фото: поліція Києва/Facebook

Іноземець напав з ножем на хлопця під час сварки

Поліцейські затримали іноземця, який поранив ножем відвідувача розважального закладу у Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє «Главком»  із посиланням на поліцію Києва.

«На спецлінію 102 від працівників швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення, що біля одного з розважальних закладів у Голосіївському районі поранили чоловіка. На місце події прибула слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції, яка встановила обставини злочину та затримала нападника», – повідомили у поліції.

Правоохоронці попередньо встановили, що зловмисник, 21-річний іноземець, перебуваючи на терасі клубу, почав чіплятися до незнайомої дівчини. 20-річний киянин, який перебував у її компанії, зробив йому зауваження та намагався припинити зухвалу поведінку.

Інцидент стався в одному з розважальних закладів у Голосіївському районі столиці
Інцидент стався в одному з розважальних закладів у Голосіївському районі столиці
фото: поліція Києва/Facebook

У відповідь підозрюваний спровокував бійку, дістав ніж та завдав потерпілому три удари в область грудної клітки та руки. Постраждалого госпіталізували.

Поліцейські затримали нападника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 121 (умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліцейські Київщини повідомили про підозру 29-річному чоловіку, який напав з ножем на неповнолітню дівчину та місцевого мешканця. Інцидент стався 22 жовтня близько 19:30 поблизу залізничної станції у Бучі. Як встановили правоохоронці, зловмисник скористався темрявою та відсутністю людей, напав на 16-річну дівчину та завдав їй ножових поранень у шию та спину. Потерпілу вчасно госпіталізували, її життю наразі нічого не загрожує.

