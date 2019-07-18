Затримано молодика, який «замінував» 24 медичні установи Києва
Псевдомінером виявився мешканець Київської області
Кілька днів тому до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що у Києві заміновані медичні підстанції. У результаті правоохоронці ретельно обстежили 24 заклади: під час перевірок не виявлено жодних підозрілих предметів чи небезпечних речовин. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
Під час оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу, яка здійснила анонімний дзвінок до правоохоронних органів. Згодом правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився мешканець Київської області, 1983 року народження.
Свій вчинок чітко пояснити поліцейським чоловік не зміг.
Правоохоронці виявили та вилучили у нього речовий доказ – мобільний телефон, з якого він здійснив виклик.
Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі.Нагадаємо, 17 липня надійшло повідомлення про мінування станції метро «Палац спорту».